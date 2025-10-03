A- A+

Imunização Pernambuco espera vacinar quase 2 milhões de crianças e adolescentes a partir da próxima segunda (6) Cerca de 20 tipos de imunizantes, que fazem parte do calendário básico de imunização, estão sendo disponibilizados na campanha

Da próxima segunda-feira (6) até 31 de outubro, mais de 2 mil salas e pontos de vacinação de todos os municípios de Pernambuco realizam a imunização de crianças e adolescentes até 15 anos.

A ação faz parte da estratégia de mobilização do estado para a atualização da caderneta de vacinação do público infantojuvenil.

Quase 2 milhões de crianças e adolescentes são esperados para serem vacinados em todo o estado.

Pais, mães ou responsáveis pelas crianças e adolescentes podem buscar as salas e postos de vacinação, com o cartão de vacinação, CPF e Cartão Nacional de Saúde para análise do profissional de saúde e atualização da situação vacinal.

Cerca de 20 tipos de imunizantes, que fazem parte do calendário básico de imunização, estão sendo disponibilizados na campanha.

Entre as vacinas oferecidas para as crianças até sete anos estão BCG, hepatite A e B, poliomielite, rotavírus, pneumocócica 10 valente (conjugada), meningocócica C (conjugada) / meningocócica ACWY (conjugada), influenza, covid- 19, febre amarela, tríplice viral, DTP e varicela.

Para crianças com mais de sete anos e adolescentes até 15 anos, a imunização ofertada são Hepatite B, febre amarela, tríplice viral, difteria e tétano, dTpa, meningocócica ACWY (conjugada) e HPV.

“A atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes é uma ação fundamental para a proteção individual e coletiva. Cada dose aplicada é uma barreira contra o avanço de doenças que já foram controladas no Brasil graças à vacinação, como a poliomielite. Manter altas coberturas vacinais é essencial para evitar o retorno e o aumento de casos de doenças consideradas imunopreveníveis”, destacou a superintendente de imunizações do estado, Magda Costa.

O Ministério da Saúde também fez um alerta para a importância da prevenção contra o sarampo no país, que registrou casos recentes da doença em estados da Região Norte, Nordeste e Centro Oeste. Os casos registrados até aqui foram importados ou relacionados à importação.

Atualização da caderneta para adolescentes acima de 15 anos e adultos

Além da vacinação em crianças e adolescentes até 15 anos, a campanha também estará realizando a imunização com a vacina HPV no público jovem que tem entre 15 a 19 anos. O objetivo é alcançar quem perdeu a vacinação no período de rotina, que acontece entre os 9 e 14 anos.

A atualização da caderneta também será uma oportunidade para proteção de adultos contra o sarampo. Adultos, com até 29 anos, sem histórico vacinal devem receber duas doses da vacina tríplice viral. Já aqueles na faixa etária de 30 a 59 anos, irão receber uma dose do imunizante.

Vacinação contra a dengue

Em relação à vacinação contra a dengue, que em Pernambuco é realizada em 48 municípios, o momento será para a oferta da imunização em 1ª dose e atualização da 2ª dose (que possui intervalo de três meses entre elas), em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

