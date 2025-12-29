A- A+

ATLETISMO Pernambuco Campeão Premia os Grandes Nomes do Esporte Pernambucano A premiação acontece nesta segunda-feira (29) e reconhece atletas, paratletas e técnicos que se destacaram ao longo do ano de 2025

Com conquistas expressivas em competições nacionais e internacionais, seja no alto rendimento, nas categorias de base ou no desporto escolar, o ano de 2025 se consolidou como mais um grande ano para o esporte pernambucano.

Para celebrar esses resultados, a Secretaria de Esportes do Governo de Pernambuco (SESP) realiza, nesta segunda-feira (29), às 19h, o Prêmio Pernambuco Campeão, no auditório da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco (FCAP), no Recife.

A secretária de Esportes, Ivete Lacerda, destacou o papel do prêmio como instrumento de valorização ao esporte no estado.

“O Prêmio Pernambuco Campeão simboliza o reconhecimento ao esforço diário de atletas, paratletas e técnicos que levam o nome de Pernambuco para o Brasil e para o mundo. É uma forma de agradecer, valorizar trajetórias e reafirmar o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento do esporte em todas as suas dimensões”, afirmou.

O evento reunirá atletas, paratletas e técnicos que representaram Pernambuco em competições ao longo do ano e será dividido em duas etapas.

Na primeira, serão homenageados os indicados de 54 federações esportivas, reconhecidos como destaques em suas modalidades. Cada federação indicou até seis nomes: dois atletas e dois paratletas (masculino e feminino), além de até dois técnicos.

Ao todo, serão entregues 215 troféus, celebrando o desempenho dos protagonistas do esporte pernambucano em 2025.

Na segunda etapa, ocorre a premiação principal, com a revelação dos vencedores de seis categorias: atleta masculino, atleta feminino, paratleta masculino, paratleta feminino, técnico e técnica. Cada categoria conta com cinco indicados, e os vencedores serão anunciados durante a cerimônia.

Escreva a legenda aqui A escolha será feita por um grupo formado por representantes da Secretaria de Esportes da imprensa esportiva pernambucana. Foto: Josimar Oliveira / SEE

Para o secretário executivo de Esportes, Fabiano Tadeu, o Pernambuco Campeão reforça o encerramento de um ano positivo para o esporte estadual.

“Essa premiação representa o fechamento de um ano marcado por muito trabalho, superação e resultados expressivos. É um momento de encontro da comunidade esportiva, de celebração coletiva e também de estímulo para que novas conquistas venham nos próximos anos”, ressaltou.

Dos 30 indicados aos principais prêmios da noite, 27 integram os programas de incentivo ao esporte do Governo de Pernambuco, reforçando o impacto dessas políticas públicas no alto rendimento esportivo.

Ao todo, 12 atletas e 5 técnicos fazem parte do programa Time Pernambuco; 8 desportistas são beneficiados pelo Bolsa Atleta; e 3 técnicos integram o Bolsa Técnico.

Conheça os indicados

Melhor Atleta Masculino

Denilson Loureiro - Vôlei de Praia

Fernando Balotelli - Atletismo

Filipe Silva - Beach Soccer

Jhon Xavier - Pentatlo Moderno

Leonardo Santos - Natação

Melhor Atleta Feminino

Alice Neves de Medeiros - Ginástica Rítmica

Alicia Assunção - Taekwondo

Atalanta Batista - Surf

Beatriz Bezerra - Natação

Jamily Félix - Handebol

Melhor Paratleta Masculino

Erík Lima - Remo

Hiury Martins - Taekwondo

José César - Atletismo

Lucas Carvalho - Tênis de Mesa

Raimundo Nonato - Futebol de Cegos

Melhor Paratleta Feminino

Alanny Sthefany - Atletismo

Andreza Vitória - Bocha

Emilly Victória - Goalball

Laryssa Vitória - Atletismo

Maria Carolina Santiago - Natação

Melhor Técnico

Cristiano Rocha - Handebol

Felipe Nascimento - Pentatlo

Ismael Marques - Atletismo

Luizomar de Moura - Vôlei

Marcos Coelho - Remo

Melhor Técnica

Fátima Coelho - Ginástica Rítmica

Natashy Melo - Goalball

Poliana Santa Cruz - Bocha

Vanessa Araújo - Karatê

Viviane Freitas - Vôlei de Praia

