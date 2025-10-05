A- A+

saúde Pernambuco tem 22 casos suspeitos de intoxicação por metanol Até agora, os casos estão relacionados ao consumo de bebidas destiladas, a exemplo de uísque, gin e vodca

O número de casos suspeitos de intoxicação por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas por metanol em Pernambuco subiu para 22, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do estado (SES-PE), neste domingo (5).

A pasta, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/PE), recebeu a notificação de dez novos casos suspeitos.



As novas notificações são de pacientes residentes das cidades de Recife (4), Olinda (2), Paudalho (1), João Alfredo (1), Mirandiba (1) e Jupi (1), com idades entre 25 e 77 anos, sendo três pacientes do sexo feminino e sete do sexo masculino.



Na atualização deste domingo, a SES-PE reforça que mais um caso, de um paciente residente em Carpina, foi descartado para este tipo de intoxicação.

Com este descarte, o estado totaliza dois casos descartados para intoxicação com uso de metanol. A Secretaria segue investigando 22 casos totais para intoxicação.

Segundo a SES-PE, o registro é feito a partir do município de residência do paciente.

Até agora, os casos estão relacionados ao consumo de bebidas destiladas, a exemplo de uísque, gin e vodca.

Destilados

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomentou, na quinta-feira (2), que a população a evite o consumo de bebidas destiladas em caso de desconhecimento da origem da fabricação.

"Evite, nesse momento, ingerir um produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem dele", afirmou Padilha, reforçando não falar apenas na condição de ministro, mas também como médico.



"Não estou falando de um produto essencial para a vida das pessoas, um produto da cesta básica. É um produto que é objeto de lazer. Não faz problema nenhum na vida de ninguém evitar o consumo desses destilados", completou.

Gravidade

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

Veja também