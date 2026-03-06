A- A+

PERNAMBUCO Pernambuco celebra Data Magna com cerimônia e homenagem aos heróis da Revolução de 1817 Evento no Palácio do Campo das Princesas relembra luta por liberdade e democracia; governadora Raquel Lyra destaca legado de coragem do povo pernambucano

O Governo de Pernambuco realizou, na manhã desta sexta-feira (6), uma cerimônia em comemoração à Data Magna de Pernambuco, data que relembra a Revolução Pernambucana de 1817, um dos movimentos mais marcantes da história política do estado e do país.

A solenidade aconteceu no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, e foi conduzida pela governadora Raquel Lyra. Durante o evento, foi realizado o tradicional hasteamento das bandeiras, simbolizando o reconhecimento da importância histórica da revolta que marcou a luta por ideais republicanos e de autonomia política em Pernambuco. Políticos e outras autoridades militares acompanharam o momento.



Durante a cerimônia, a governadora destacou o significado histórico da data e a permanência dos valores defendidos pelos revolucionários. “Em 1817, Pernambuco se fez pátria e gritou pelos valores de independência, liberdade, democracia e justiça. E isso faz muito parte daquilo que é o coração e o sentimento do nosso povo, que tem a ver com nosso chão e, sobretudo, com os valores de luta e coragem que o povo pernambucano traz”, afirmou.



Pernambuco celebra Data Magna com cerimônia e homenagem aos heróis da Revolução de 1817. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Raquel Lyra também ressaltou que, mais de dois séculos depois, o legado do movimento segue atual, mesmo 209 anos depois. “Estamos aqui celebrando aqueles que vieram antes de nós, lutando por mais democracia, por mais justiça e por um governo que chegue verdadeiramente à vida daqueles que mais precisam. Que possamos honrar o legado e as tradições daqueles que colocaram a sua vida em favor do povo pernambucano”, disse.

A programação também incluiu uma homenagem aos heróis da revolução na Praça da República, em frente ao palácio. No local, autoridades e participantes prestaram reverência ao monumento que lembra os mártires do movimento de 1817, reconhecidos como símbolos da resistência e da defesa de princípios de liberdade e soberania.

Para o general do Comando Militar do Nordeste, Francisco Carlos Machado Silva, a celebração representa um momento de valorização da memória histórica do estado. Segundo ele, relembrar a revolução significa também reforçar os valores que moldam a identidade pernambucana. “É um momento de culto aos valores e de resgate da história de Pernambuco. O povo pernambucano tem muito orgulho de suas raízes e de sua cultura”, afirmou.

Durante o evento, a chefe do Executivo estadual recebeu a medalha da Amizade Maçônica do Grande Oriente de Pernambuco, que simboliza o reconhecimento por trabalhos solidários e laços fraternais com a entidade. O grão-mestre do Grande Oriente de Pernambuco, Geraldo Luciano de Lira Costa, destacou a participação da maçonaria no movimento de 1817 e a relevância simbólica da data.

“Foi um momento libertário em que diversos líderes, entre eles religiosos e maçons como Frei Caneca, Frei Miguelinho e Padre Roma, se insurgiram contra a Coroa. Pernambuco chegou a ter uma constituição e se tornou independente por cerca de 74 dias”, explicou. Para ele, a data representa valores fundamentais defendidos pelo movimento, como liberdade, igualdade e fraternidade.



Pernambuco celebra Data Magna com cerimônia e homenagem aos heróis da Revolução de 1817. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A data

Celebrada anualmente em 6 de março, a Data Magna reforça a memória de um episódio histórico em que Pernambuco se destacou na defesa de ideais republicanos. A revolução chegou a instaurar um governo provisório e uma república independente por cerca de 75 dias, antes de ser reprimida pelo governo português. “Durante esse período, a então capitania de Pernambuco foi um país livre e independente, com governo próprio, uma lei orgânica e representantes de diversos segmentos da sociedade”, destacou o professor e historiador José Ricardo de Souza.

Ainda de acordo com o historiador, os desdobramentos da revolução influenciaram outros movimentos políticos importantes no país, como a Junta Governativa de Goiana, em 1821, e a Confederação do Equador, em 1824. “Pernambuco sempre mostrou esse lado libertário, servindo de referência para outras províncias sobre como reagir ao poder central”, afirmou.

