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ENFERMAGEM Pernambuco celebra Mês da Enfermagem com circuito em dez cidades e premiações Programação do Coren-PE começa na segunda (4) e percorre o Estado com foco em ética, inovação e saúde mental dos profissionais

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) inicia, nesta segunda-feira (4), a programação do Mês da Enfermagem 2026. O evento segue até a quinta-feira (7).

Com o tema "Técnica, Ética e Política: Pilares Inegociáveis do Cuidado", o evento circulará por dez cidades-polo do Estado, com a expectativa de reunir cerca de 4 mil participantes, entre profissionais e estudantes, em torno da valorização da categoria e do acesso igualitário à educação continuada.

A programação científica terá início no Recife e seguirá um roteiro que percorre todas as regiões de Pernambuco, passando por Goiana, Vitória de Santo Antão, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina.

Em cada localidade, serão debatidas pautas urgentes como as condições de trabalho, a saúde mental de quem cuida e o impacto das novas tecnologias, incluindo o uso da Inteligência Artificial nos processos de enfermagem.

Reconhecimento e Esporte

Além dos debates técnicos, o evento contará com momentos de homenagem. A abertura oficial ocorre no dia 14 de maio, no Recife, com a entrega da 6ª edição do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento, em que os vencedores são escolhidos por votação popular.

Também será entregue o Prêmio Joana Barros, honraria institucional voltada a profissionais com trajetórias históricas de ética e dedicação à profissão no Estado.

O calendário inclui, ainda, o incentivo ao autocuidado com as Minimaratonas da Enfermagem (Minenf). O circuito esportivo será realizado em três domingos consecutivos: em Caruaru (24/05), no Recife (31/05) e em Petrolina (07/06).



As inscrições para todas as atividades, tanto científicas quanto esportivas, devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do órgão.

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