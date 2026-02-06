A- A+

PREVISÃO Pernambuco pode ter chuvas fracas a moderadas neste fim de semana; confira previsão e alertas De acordo com a Apac, precipitações deverão ocorrer em mais cidades do que nos últimos dias. Inmet emitiu alertas

O fim de semana deve ser de chuva fraca a moderada em boa parte de Pernambuco, de acordo com a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Apesar disso, alguns pontos, como a Região Metropolitana do Recife (RMR), terão precipitações mais intensas e em mais cidades do que nos últimos dias.

A previsão foi atualizada às 9h desta sexta-feira (6). No sábado (7), a RMR, a Mata Norte e o Agreste do estado terão chuva fraca a moderada, ou seja, com volume de 10 mm a 30 mm.

Somente no Sertão a previsão será de chuva moderada para o sábado. Nesse caso, as pancadas serão mais fortes, com volume entre 30 mm e 50 mm.

No domingo (8), a situação se inverte. RMR, Mata Norte e Agreste terão chuva moderada, com máximo de 50 mm de volume. Já a Mata Sul terá precipitação fraca a moderada, assim como o Sertão.

Chuvas em mais municípios

Na sexta-feira, o maior acumulado de chuva foi registrado no Recife (67,7 mm até às 6h) e em Jaboatão dos Guararapes (34,2 mm), de acordo com dados da Apac.

Uma tendência para este fim de semana, no entanto, é de precipitações em mais cidades do que nos últimos dias, principalmente na RMR.

"No sábado, a chuva deve ser mais intensa do que na sexta, que teve pancadas mais isoladas. No sábado também será de forma isolada, mas deve ocorrer chuva em mais municípios", explicou a meteorologista da Apac, Aparecida Fernandes.

"Para o domingo, esperamos uma precipitação mais forte. Provavelmente mais municípios devem ter essa precipitação com intensidade moderada, chegando a 50 mm", completou.

A população da Região Metropolitana também deve esperar uma diminuição da temperatura. Nos últimos fins de semana, a média na região tem sido de 32°C, mas, para este sábado (7), a previsão é máxima de 30°C, enquanto para o domingo é de 29°C.

"Por conta da chuva mais forte no domingo, a tendência é de que esfrie um pouco mais na região", afirmou a meteorologista.

Tendência de raios e trovões

Ainda de acordo com a meteorologista da Apac, a população de Pernambuco, sobretudo do Sertão, da RMR e de áreas de Litoral, deve esperar escutar raios e trovões.

"Essas chuvas estão ocorrendo no verão, um período mais quente que faz com que as precipitações fiquem mais intensas. Muitas vezes essas chuvas vêm associadas a raios. Então quando a população escutar algum trovão, é importante procurar área coberta, porque a tendência é que isso aconteça neste fim de semana", esclareceu a especialista.

Alertas do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para municípios da Região Metropolitana, incluindo o Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Alerta laranja do Inmet para Pernambuco neste fim de semana. - Foto: Inmet/Reprodução

O alerta é válido desta sexta ao domingo (8). Chuvas entre 30 mm e 60 mm por hora ou 50 mm a 100 mm por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora são esperados.

O Inmet também alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Algumas cidades, principalmente do Sertão do estado, estão em alerta amarelo, com chuvas entre 20 mm e 30 mm por hora ou 50 mm por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora são esperados.

Nesses municípios, há um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Recomendações do Inmet:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);



Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



Veja também