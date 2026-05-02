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CHUVAS EM PERNAMBUCO Pernambuco: chuvas provocam quatro mortes, cinco feridos, 1.096 desabrigados e 1.094 desalojados Em meio a esses cenário, Pernambuco iniciou a distribuição de suprimentos.

Após as chuvas desta sexta-feira (1º de maio), Pernambuco registrou 1.096 desabrigados e 1.094 desalojados, somando mais de 2.190 pessoas fora de suas casas. As informações são da Defesa Civil de Pernambuco, que notificou ainda quatro mortes, sendo duas em Olinda e outras duas no Recife, além de cinco pessoas feridas.

Segundo dados da Defesa Civil, a distribuição das vítimas das chuvas nos municípios ficou assim: Camaragibe registrou 4 desabrigados e 11 desalojados; Goiana, 146 desabrigados e 994 desalojados; Igarassu, 27 desabrigados e 21 desalojados; Limoeiro, 4 desabrigados e 5 desalojados; Olinda, 170 desabrigados, 5 feridos e 2 óbitos; Paulista, 32 desabrigados e 11 desalojados; Recife, 671 desabrigados e 2 óbitos; e Timbaúba, 42 desabrigados e 52 desalojados.

Ajuda

Em meio a esses cenário, Pernambuco iniciou a distribuição de suprimentos. Goiana, um dos municípios mais afetados por inundações, recebeu 150 colchões, 300 lençóis, 38 kits de limpeza e 38 kits de higiene.







Olinda, que enfrentou a perda de vidas e centenas de desalojados, foi contemplada com o maior volume de doações: 400 colchões, 400 lençóis, 200 kits de limpeza e 100 kits de higiene. Paulista, por sua vez, recebeu 32 colchões, 64 lençóis, 8 kits de higiene e 8 kits de limpeza.

Ao todo, a operação de resposta rápida distribuiu 637 colchões, 764 lençóis, 246 kits de limpeza e 146 kits de higiene.

A Defesa Civil informa ainda que mantém o monitoramento contínuo das áreas de risco, alertando a população para a continuidade das chuvas e a importância de seguir as orientações das autoridades locais para garantir a segurança de todos.



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