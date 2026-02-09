A- A+

saúde Pernambuco começa a distribuir 4.976 doses de vacina contra vírus que causa bronquiolite em crianças Imunobiológico é indicado para bebês prematuros e menores de dois anos com comorbidade

Pernambuco inicia, nesta segunda-feira (9), a distribuição de 4.976 doses do anticorpo monoclonal nirsevimabe, que combate o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causa da bronquiolite.

Municípios de todo o estado receberão o anticorpo contra o vírus (confira endereços ao fim do texto), que acomete principalmente bebês e crianças em todo o Brasil.

O medicamento, administrado via intramuscular, é indicado, exclusivamente, para prematuros (menores de 36 semanas gestacional e 6 dias) e menores de 2 anos (1 ano, 11 meses e 29 dias), que apresentam comorbidade elegível.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o anticorpo monoclonal nirsevimabe será distribuído prioritariamente em maternidades, leitos obstétricos conveniados, nos centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIEs) e unidades de saúde da rede SUS.

O imunobiológico chega no momento de na sazonalidade dos vírus respiratórios, que vai de fevereiro/março a agosto, provocando impacto na demanda por leitos especializados no cuidado intensivo desses pacientes.

"Este incremento junto à rede SUS será muito importante para prevenção do Vírus Sincicial Respiratório, para a redução da busca por atendimento nos hospitais e para a diminuição do surgimento de casos graves. Trata-se de uma estratégia inovadora no âmbito da saúde pública, administrada em uma única dose e que oferta uma proteção de até seis meses, segundo os estudos, para nossas crianças após o nascimento prematuro e aquelas com comorbidades graves", destaca a superintendente de Imunizações do estado, Magda Costa.

A SES-PE destaca que o medicamento é voltado para administração em crianças prematuras de qualquer peso corpóreo, independentemente do histórico de vacinação materna contra o VSR. Neste caso, o imunobiológico ficará disponível na rede de saúde durante o ano inteiro.



Já para as crianças com idades abaixo de dois anos, o indicativo de utilização do anticorpo monoclonal são para aquelas com diagnóstico de cardiopatia congênita, imunocomprometidos graves (inato ou adquirido), fibrose cística, anomalias congênitas das vias aéreas, doença pulmonar crônica (broncodisplasia), síndrome de down e doença neuromuscular. Para estes grupos, a oferta se dará no período considerado sazonal, ou seja, de fevereiro a agosto.



Confira unidades de saúde que receberão anticorpo monoclonal nirsevimabe em Pernambuco:

