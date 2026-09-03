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ESPORTE Pernambuco começa a entregar primeiras areninhas esportivas Programa prevê 203 unidades nos 184 municípios do estado, com investimento de R$ 74,3 milhões

Pernambuco começou a receber as primeiras unidades do programa Areninhas, que prevê a implantação de 203 espaços esportivos nos 184 municípios do estado.

A primeira foi entregue nesta quarta-feira (2), no bairro de Nazaré, em Camaragibe. Nesta quinta (3), o município de Calçado, no Agreste Meridional, recebe a segunda unidade.

“A entrega da primeira Areninha representa o início de uma transformação que vai alcançar municípios de todas as regiões do estado. São equipamentos que levam estrutura adequada com gramado sintético, alambrado, iluminação em LED, tudo pensado para a prática esportiva e a criação de novos espaços de convivência para as comunidades”, destaca o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira.

A iniciativa é conduzida pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), em parceria com as prefeituras.

Lançado em junho deste ano, o programa conta com investimento de R$ 74,3 milhões e contempla equipamentos voltados à prática esportiva, ao lazer e à convivência comunitária.

“As Areninhas são espaços destinados à prática esportiva e também podem ser utilizados para atividades de lazer e convivência comunitária. Os equipamentos atendem crianças, jovens e demais moradores dos municípios contemplados”, pontuou o secretário de Esportes de Pernambuco, Robson Fellype.

Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Paulista, Caruaru e Petrolina receberão três unidades cada. Igarassu, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão e Garanhuns terão duas. Os demais municípios contemplados receberão uma areninha.

Das 203 unidades previstas, 77 já foram contratadas e 40 estão em execução. Destas, 16 estão na fase final de conclusão.

As demais aguardam a conclusão das etapas de viabilidade e a cessão dos terrenos pelas prefeituras.

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