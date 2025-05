A- A+

Segurança Pernambuco completa 12 meses consecutivos de queda nos homicídios Abril também fechou com o menor número de crimes patrimoniais para o mês, desde 2011

Pernambuco completou, em abril de 2025, 12 meses consecutivos de queda nas Mortes Violentas Intencionais (MVIs). No mês passado, foram registrados 252 casos, com uma redução de 21,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Sob a atual gestão, no quadrimestre, o estado contabilizou 1.108 vítimas de Mortes Violentas Intencionais (MVI). A taxa de MVI por 100 mil habitantes, nos últimos 12 meses, está em 34,05 - o menor índice atingido em toda a série histórica, iniciada em 2004.

O mês de abril também teve redução no enfrentamento aos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP). Foram 3.478 ocorrências registradas, superando inclusive o recorde anterior, que era de abril de 2024, com 3.921 registros, o equivalente a uma redução de 11,3%.

“Esse resultado é fruto de planejamento, investimento em inteligência e da dedicação das forças de segurança, que vêm atuando com firmeza na prevenção e repressão ao crime. Os números mostram que o programa Juntos Pela Segurança está no caminho certo. É com base neles que calibramos e aperfeiçoamos nossas ações. Mas enquanto houver uma única vítima de violência em Pernambuco, ainda teremos trabalho a fazer. Nossa missão é salvar vidas e garantir dignidade para quem mais precisa”, afirmou o secretário de Defesa Social (SDS), Alessandro Carvalho.

No primeiro quadrimestre deste ano, foram realizadas mais de 10 mil conduções por flagrante, sendo 2.572 por violência doméstica e 2.063 por tráfico de entorpecentes. Também foram apreendidas quase duas mil armas no período.

“A resposta do Governo está nas ruas, com presença efetiva das polícias e ações integradas que vêm dando resultados consistentes. Pernambuco segue firme no caminho da redução da violência e da proteção à vida”, destacou o gestor.

Veja também