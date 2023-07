Pernambuco confirma 10º caso de Candida auris; Hospital Getúlio Vargas pausa novos atendimentos

A- A+

Um homem de 52 anos foi detectado com o superfungo Candida auris, sendo a 10ª pessoa em Pernambuco a contrair a levedura neste ano de 2023. Ele deu entrada no Hospital Getúlio Vargas (HGV), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, após sofrer um acidente de moto e machucar uma perna.

Depois, ele foi transferido para o Hospital Miguel Arraes (HMA), onde permanece internado e em isolamento.

Buscando evitar mais contaminações pelo fungo, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) optou por pausar novos atendimentos no setor de emergência da unidade de saúde que fez o tratamento inicial dele. A regra é válida até a próxima segunda-feira (10).

E, por precaução aos pacientes que permanecem no HGV, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) promoverá uma sequência de testes para o Candida auris. Serão testadas as pessoas consideradas "de risco", que estão internadas há três dias ou mais, tomando antibióticos por mais de 24 horas e utilizando sonda, por exemplo.

A SES-PE ainda garantiu que "está em contato com todas as unidades da rede de saúde, principalmente aquelas localizadas no Recife e Região Metropolitana, a fim de monitorar o fluxo de demandas em cada um desses serviços, diante da restrição de novos atendimentos no HGV".

