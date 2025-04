Pernambuco confirma primeira morte em adulto causada pela Febre do Oropouche

A- A+

Divulgado nesta quarta-feira (9) pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), o novo Boletim Epidemiológico de Arboviroses confirmou o primeiro caso de óbito em adulto causado pela Febre do Oropouche em Pernambuco.

A vítima é uma mulher de 71 anos, residente no Recife, que possuía comorbidades (hipertensão e diabetes).

O caso foi registrado ainda na última semana de 2024. No entanto, segundo a secretaria de Saúde, uma investigação rigorosa foi realizada para que a confirmação pudesse ser obtida.

"O caso foi discutido por um comitê formado por especialistas para que houvesse consenso neste resultado", informou a secretaria por meio de nota oficial.

Ainda de acordo com a pasta, a investigação dos óbitos é conduzida inicialmente pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito.

Em seguida, o caso é encaminhado para um comitê técnico, composto por diversos profissionais, que avaliam a causa da morte.

Febre do Oropouche em Pernambuco

De maio de 2024 até o dia 05 de abril deste ano, Pernambuco confirmou 179 casos da Febre do Oropouche.

O estado também já registrou perdas gestacionais causadas pela doença.

O vírus já foi identificado em pacientes dos seguintes municípios:

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Jaboatão dos Guararapes

Moreno

Paulista, Pombos

Recife

Bom Jardim

Limoeiro

Machados

Água Preta, Catende

Gameleira

Jaqueira, Lagoa dos Gatos

Maraial

Rio Formoso

São Benedito do Sul

Sirinhaém

Barra de Guabiraba

Bonito

Gravatá

Santa Cruz do Capibaribe

Garanhuns

Aliança

Itaquitinga

Macaparana

São Vicente Férrer

Timbaúba

Paudalho

Outras arboviroses

O boletim divulgado pela SES-PE também traz o panorama de outras arboviroses no estado.

Entre o dia 29 de dezembro de 2024 e 5 de abril de 2025, 9.071 casos de dengue foram notificados. O número representa uma diminuição de 73,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior no estado.

Até o momento, foram confirmados 1.561 casos da doença no estado.

Com relação a Chikungunya são 1.453 casos notificados, com 208 confirmações. Para o Zika, houve 225 casos notificados, porém sem confirmações.

