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DENGUE EM PERNAMBUCO Pernambuco confirma 5ª e 6ª mortes por dengue este ano; vítimas são mulher e criança de 9 anos De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), ambas vítimas faleceram em 17 de julho no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR)

Pernambuco confirmou a quinta e sexta mortes do ano por dengue registradas no mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nessa quarta-feira (21).

De acordo com a pasta, ambas as vítimas morreram em 17 de julho no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A primeira foi uma mulher de 58 anos, com comorbidade. O segundo óbito foi de um menino de apenas 9 anos, sem histórico de doenças.

Além dessas duas vítimas, outras quatro pessoas morreram por dengue em Pernambuco neste ano:

Um homem, de 65 anos, morador do Recife, morreu no Rio de Janeiro em 18 de fevereiro;



uma adolescente de 15 anos, sem comorbidades, em Tacaratu, no Sertão, faleceu em 14 de abril;



uma idosa de 93 anos, residente da cidade de Parnamirim, no Sertão do estado, em 5 de maio;



e um homem de 60 anos, morador do município de Olinda, na RMR, morreu em 7 de maio.

Alta de casos de dengue em Pernambuco

Até o momento, foram confirmados 12.595 casos de dengue em Pernambuco, incluindo 713 graves. Segundo a SES-PE, o levantamento aponta a notificação de 52.056 casos, o que representa um aumento de 31,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior no estado.

Pernambuco enfrenta uma alta de 31,8% de casos com relação ao ano passado. - Foto: Valery Hache/AFP

De acordo com o diretor geral de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra, os casos de dengue em Pernambuco ainda estão sob o regime de extrassazonalidade, ou seja, há um quantitativo de registros fora do período usual.

Ele explica também que, apesar do aumento com relação ao ano passado, já é possível observar uma trajetória de queda, embora o estado esteja no período mais crítico do fenômeno El Niño.

"Ainda assim, devido à circulação viral e ao volume de notificações, continuamos orientando a população sobre os cuidados necessários, como eliminar focos do mosquito, manter os reservatórios de água devidamente protegidos e ficar atenta aos sintomas. Em caso de febre, independentemente da presença de outros sintomas característicos das arboviroses, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para receber a devida avaliação e orientação", alertou.

O boletim revela ainda que 89 municípios pernambucanos têm baixa incidência de casos de dengue, 51 apresentam incidência média e 42 apresentam alta incidência.

Quanto às demais arboviroses, foram notificados 7.456 casos de chikungunya, com 433 confirmações. Para o zika, houve 1.374 registros, porém, sem constatações.



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