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Saúde

Pernambuco confirma sétima morte por dengue em 2026; vítima é homem de 19 anos

Residente de Recife, homem faleceu no dia 20 de agosto

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A programação incluiu painéis sobre vigilância epidemiológica, desenvolvimento de vacinas, direitos reprodutivos e inclusão social de crianças com Síndrome Congênita do Zika.A programação incluiu painéis sobre vigilância epidemiológica, desenvolvimento de vacinas, direitos reprodutivos e inclusão social de crianças com Síndrome Congênita do Zika. - Foto: Valery Hache/AFP

Pernambuco confirmou, nesta quarta-feira (28), a sétima morte por dengue em 2026. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou que a vítima é um homem de 19 anos, com comorbidade. 

O paciente residia no Recife e faleceu no dia 20 de agosto. Além dele, outras seis mortes foram registradas em Pernambuco este ano: 

O Boletim divulgado nesta quarta contabiliza os dados referentes às semanas epidemiológicas de 04/01/2026 a 24/10/2026. 

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Alta de casos de dengue em Pernambuco

Até o momento, foram confirmados 12.913 casos de dengue em Pernambuco, incluindo 731 casos graves este ano.  

Segundo o levantamento, 52.909 casos notificados de dengue, representando um aumento de 31,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior no Estado.

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