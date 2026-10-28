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Saúde Pernambuco confirma sétima morte por dengue em 2026; vítima é homem de 19 anos Residente de Recife, homem faleceu no dia 20 de agosto

Pernambuco confirmou, nesta quarta-feira (28), a sétima morte por dengue em 2026. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou que a vítima é um homem de 19 anos, com comorbidade.

O paciente residia no Recife e faleceu no dia 20 de agosto. Além dele, outras seis mortes foram registradas em Pernambuco este ano:

um homem, de 65 anos, morador do Recife, morreu no Rio de Janeiro em 18 de fevereiro;



uma adolescente de 15 anos, sem comorbidades, em Tacaratu, no Sertão, faleceu em 14 de abril;



uma idosa de 93 anos, residente da cidade de Parnamirim, no Sertão do estado, em 5 de maio;



um homem de 60 anos, morador do município de Olinda, na RMR, morreu em 7 de maio;



uma mulher de 58 anos, com comorbidade, em Paulista, na RMR, veio à óbito em 17 de julho;



um menino de 9 anos, sem histórico de doenças, de Paulista, na RMR, faleceu em 17 de julho.

O Boletim divulgado nesta quarta contabiliza os dados referentes às semanas epidemiológicas de 04/01/2026 a 24/10/2026.

Alta de casos de dengue em Pernambuco

Até o momento, foram confirmados 12.913 casos de dengue em Pernambuco, incluindo 731 casos graves este ano.

Segundo o levantamento, 52.909 casos notificados de dengue, representando um aumento de 31,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior no Estado.

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