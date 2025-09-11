Pernambuco confirma sexta morte por dengue em 2025; vítima é mulher de 23 anos, de Camaragibe

A- A+

Pernambuco registrou a sexta morte por dengue em 2025. A mais recente vítima é uma jovem mulher, de 23 anos, moradora de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.



A morte, divulgada no Boletim Epidemiológico de Arboviroses nº 36, da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), ocorreu em 25 de abril e estava em investigação, sendo confirmada para dengue.



Além das seis mortes confirmadas para a doença, outros 32 óbitos estão em investigação para arboviroses.



Ao todo, o estado contabiliza 31.951 casos notificados de dengue no período de 29 de dezembro de 2024 a 6 de setembro de 2025, sendo 15.137 descartados, 7.923 confirmados e 170 considerados graves.

Segundo a SES-PE, o número de notificações é 56,6% menor que o registrado no mesmo período do ano anterior no estado.



Os dados do Boletim Epidemiológico de Arboviroses também apontam que 114 municípios de Pernambuco têm baixa incidência de casos de dengue, 42 apresentam incidência média e 22, alta incidência.



Além da dengue, também foram contabilizadas 4.982 notificações para Chikungunya, sendo 2.915 descartados e 776 confirmados. Para Zika, foram 1.106 notificações, mas sem confirmação. Há 41 casos prováveis em gestantes.



Oropouche

A SES-PE informou que Pernambuco contabiliza 183 casos de Febre do Oropouche desde maio de 2024, com sete casos confirmados em 2025.



O vírus já foi identificado em pacientes dos municípios de Água Preta, Aliança, Barra de Guabiraba, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Catende, Gameleira, Garanhuns, Goiana, Ilha de Itamaracá e Ipojuca.



Também há casos em Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Limoeiro, Macaparana, Machados, Maraial, Moreno, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, Rio Formoso, Santa Cruz do Capibaribe, São Benedito do Sul, São Vicente Ferrer, Sirinhaém e Timbaúba.

