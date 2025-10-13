Pernambuco confirma três casos de intoxicação por metanol
Detalhes sobre os casos foram repassados à imprensa, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13)
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou, nesta segunda-feira (13), os primeiros três casos de intoxicação por metanol no estado.
As três notificações são referentes a duas mortes e um paciente que perdeu a visão, em Lajedo, no Agreste do estado.
Adulteração de bebidas foi confirmada
De acordo com a SES-PE, os casos foram confirmados após a análise de bebidas apreendidas neste sábado (11) pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), no Agreste do estado.
Além disso, também foi possível encontrar a substância em coletas realizadas durante a necropsia de uma das vítimas.
A investigação, que foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Lajedo, teve início após a notificação do primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol.
Até o momento, apenas na bebida consumida por essas vítimas foi identificada a contaminação por metanol.
Em todas as outras apreensões cautelares não foi identificada a presença de metanol.
Os detalhes sobre o caso foram repassados à imprensa durante entrevista coletiva, no auditório da SDS, em Santo Amaro, no centro do Recife, pela manhã.