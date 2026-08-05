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inovação Pernambuco recebe certificação de eficiência em oferta de serviços públicos digitais Anúncio foi feito nesta quarta-feira (5), durante a programação do 53º Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública

Pernambuco está entre os estados brasileiros reconhecidos com o Selo Ouro de Oferta de Serviços Públicos Digitais, concedido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (5), durante a programação do 53º Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (Secop 2026), em Brasília.

A certificação integra a 7ª edição do Índice Abep-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais (IOSPD), que avalia o nível de maturidade dos serviços públicos digitais oferecidos pelas unidades federativas. Pernambuco alcançou a faixa máxima de desempenho, destinada aos estados que obtiveram entre 90% e 100% da pontuação estabelecida pela metodologia do índice.

Na categoria Selo Ouro de Oferta de Serviços Digitais, também foram reconhecidos os estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins. O Selo Prata foi concedido ao Acre, Ceará, Espírito Santo e São Paulo, enquanto Bahia, Mato Grosso do Sul e Rondônia receberam o Selo Bronze.

Além do Selo de Oferta de Serviços Digitais, a Abep-TIC também premiou os estados que mais evoluíram entre as edições do índice. Na categoria Selo de Evolução na Oferta de Serviços Digitais, Alagoas e Rio Grande do Norte conquistaram o Selo Ouro, em reconhecimento aos avanços registrados na ampliação e no aperfeiçoamento de seus serviços digitais.

De acordo com a Abep-TIC, os resultados apresentados durante o Secop 2026 servirão de base para a futura divulgação do ranking dos estados mais digitais do Brasil, que permitirá uma análise mais ampla da maturidade digital das unidades federativas.

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