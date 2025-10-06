A- A+

OPORTUNIDADE Pernambuco Construtora e Sebrae promovem curso gratuito para camareiras em Maracaípe Capacitação faz parte da agenda ESG da empresa e busca preparar moradores do litoral para o mercado de trabalho e fortalecer o turismo local

A Pernambuco Construtora, em parceria com o Sebrae, está com inscrições abertas para o curso gratuito “Técnicas de Limpeza e Arrumação”, voltado à formação de camareiras.

A capacitação será realizada entre os dias 13 e 17 de outubro, sempre das 13h às 17h, na Pousada dos Coqueiros, em Maracaípe, no município de Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site do Sebrae.

A iniciativa tem como objetivo preparar moradores da região para o mercado de trabalho, além de fortalecer a cadeia do turismo local.

Segundo Mariana Wanderley, diretora-executiva e de marketing da Pernambuco Construtora, o projeto reflete o papel da empresa na promoção de oportunidades e no desenvolvimento sustentável.

“Estamos comprometidos em promover ações que gerem impacto real na vida das pessoas e no desenvolvimento das comunidades. Esse curso oferece novas perspectivas de trabalho para os moradores de Maracaípe e, ao mesmo tempo, fortalece a economia do turismo, que é um dos motores da região”, destaca.

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também