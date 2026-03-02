Pernambuco conta com pontos de coleta para exame genético de doenças raras no SUS no Imip

A- A+

Pernambuco passará a ofertar um exame genético de alta tecnologia para a confirmação do diagnóstico de doenças raras no Sistema Único de Saúde (SUS) em um projeto-piloto promovido pelo Ministério da Saúde.

Trata-se do Sequenciamento Completo do Exoma (WES), capaz de atender até 90% dos pacientes que precisam do laudo em tempo oportuno no país.

No estado, que está entre as 11 unidades federativas contempladas pelo projeto, as coletas serão realizadas no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, na área central do Recife.

O exame enfrenta um dos principais gargalos vividos pelas famílias: a demora na confirmação diagnóstica.

Com a nova oferta, o resultado será entregue em até seis meses, uma redução de 93% no tempo de espera. Antes, a espera podia chegar a sete anos.

As amostras coletadas nos estados serão enviadas para dois laboratórios públicos no Rio de Janeiro, responsáveis pela realização dos exames: o Instituto Nacional de Cardiologia (INC), que opera em fase piloto desde outubro de 2025; e a Fiocruz, que deve ter uma estrutura concluída até o fim de maio.

Alinhada ao programa Agora Tem Especialistas, que busca reduzir o tempo de espera no SUS, a iniciativa terá capacidade para atender 100% da demanda nacional pelo exame, equivalente a 20 mil diagnósticos por ano.

Como funciona o exame

Fundamental para confirmar o diagnóstico de doenças raras genéticas, o Sequenciamento Completo do Exoma analisa regiões do DNA onde se concentram a maioria das mutações genéticas, a partir de amostras de sangue ou saliva.

O exame também contribui para a confirmação diagnóstica de doenças identificadas no teste do pezinho (triagem neonatal), como fibrose cística, fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, outras hemoglobinopatias e hiperplasia adrenal congênita.

Diagnóstico precoce

Além de proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes, o diagnóstico precoce permite a indicação de tratamentos mais adequados e personalizados, aumentando as chances de melhores desfechos clínicos.

No caso da fibrose cística, por exemplo, além da ampliação do diagnóstico precoce, o SUS oferta um medicamento específico para o tratamento da doença desde 2023.

Com a confirmação diagnóstica, mais pessoas poderão acessar terapias disponíveis na rede pública, podendo reduzir possíveis complicações e melhorar a expectativa e a qualidade de vida.

Ampliação da rede especializada

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anunciou que a rede especializada do SUS voltada ao tratamento de doenças raras será ampliada em 120%.

O Governo Federal destinou R$ 44 milhões para habilitar mais 11 novos serviços em quatro regiões do país.

Com a expansão, o número de serviços especializados passará de 23, em 2022, para 51 unidades em hospitais públicos e filantrópicos.

“Com a ampliação para 51 serviços especializados, vamos mais que dobrar a rede existente e consolidar a maior rede pública de diagnóstico e cuidado de doenças raras do mundo”, afirmou Padilha.

