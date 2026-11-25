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incêndios Pernambuco registra 400 incêndios em áreas de vegetação nos 13 primeiros dias de novembro Levantamento aponta que entre agosto e novembro de 2026, foram contabilizados 1.593 incêndios em vegetação, contra 285 registros entre fevereiro e julho

Pernambuco registrou 400 incêndios em áreas de vegetação nos primeiros 13 dias de novembro deste ano, segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) divulgados nesta quarta-feira (25).



O levantamento aponta que entre agosto e novembro de 2026, foram contabilizados 1.593 incêndios em vegetação no estado, contra 285 registros entre fevereiro e julho. A diferença entre os dois períodos, portanto, representa um crescimento de 458,9%.



Segundo a corporação, historicamente, o período de agosto a janeiro concentra os maiores índices de incêndios nas áreas de vegetação, em razão das condições climáticas, como estiagem, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, que favorecem o ressecamento da vegetação e a propagação das chamas.



Quando comparado os meses de agosto a novembro de 2025 com o mesmo período de 2026, os números mostram aumento de registros de incêndios. Foram 1.030 no ano passado contra 1.593 neste ano, o que representa crescimento percentual de 56,6%.



"O comparativo reforça a importância de acompanhar os incidentes e ampliar as ações preventivas, especialmente durante os meses de maior incidência", pontuou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Eduardo Araripe.

Apesar das condições climáticas, o CBMPE reforça que as ações humanas também contribuem para o surgimento e a expansão dos focos de incêndio e danos ambientais.

Entre as práticas que devem ser evitadas estão o uso do fogo para limpeza de terrenos e o descarte irregular de materiais inflamáveis.

Reforço na estrutura

Para ampliar a capacidade de atendimento, o governo de Pernambuco investiu na estrutura operacional do Corpo de Bombeiros, com a aquisição de novas viaturas. Entre os equipamentos estão os Autos Bomba Tanque Florestais (ABTF), veículos desenvolvidos especialmente para o combate a incêndios em vegetação.



Em agosto deste ano, a corporação recebeu três unidades, que estão em atuação no interior do estado.



"[O equipamento] amplia a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros, especialmente em áreas de difícil acesso e regiões afetadas pela estiagem", destacou o comandante-geral.



Como prevenir incêndios em vegetação

O CBMPE orienta a população a não utilizar fogo para a limpeza de terrenos, áreas agrícolas ou manejo de pastagens. Também recomenda o descarte adequado de bitucas de cigarro e fósforos, que não devem ser jogados em áreas de vegetação.

Em propriedades rurais, a orientação é manter aceiros, que são faixas de terra sem vegetação que dificultam a propagação das chamas.

A corporação também alerta para os riscos da fumaça de queimadas próximas a rodovias, que pode comprometer a visibilidade e provocar acidentes, especialmente em períodos de calor intenso e baixa umidade.

Ao identificar um foco de incêndio, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



"A prevenção é uma responsabilidade compartilhada. A colaboração da população é fundamental para evitar incêndios, proteger vidas e preservar os ecossistemas pernambucanos", ressaltou o CBMPE.

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