SEGURANÇA Formatura de policiais: Pernambuco contará com 2.299 novos militares nas ruas a partir de segunda Formação dos novos PMs foi realizada em sete meses. Curso teve carga horária de 1.080 horas-aula e incluiu 36 disciplinas como Direitos Humanos, Ética e Cidadania

Pernambuco terá 2.299 novos policiais militares nas ruas a partir da próxima segunda-feira (18). A governadora Raquel Lyra participou, nesta terça-feira (12), da cerimônia de formatura dos novos agentes que reforçarão a segurança pública no estado. O evento ocorreu na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.



"São homens e mulheres que dedicaram a sua formação por sete meses, que fizeram uma grande disputa para poder entrar nesse concurso e que agora vão servir ao nosso estado. O que queremos dizer ao povo de Pernambuco é que o trabalho não para, vamos continuar nos dedicando para permitir que nosso estado seja um lugar seguro para todos", discursou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.



Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, os policiais já começarão a atuar a partir da próxima segunda-feira. "É uma sensação de dever cumprido. Todos os 2.299 que se formaram estarão no dia 18 de agosto iniciando o primeiro estágio de 30 dias no Recife e Região Metropolitana, em duplas ou trios a pé, a depender do local, de 6h da manhã às 23h da noite", afirmou.

O secretário informou que alguns policiais com mais tempo de serviço, de concursos anteriores, lotados na capital e na RMR, buscavam retornar para os seus lares e isso não era possível porque precisava chegar uma nova turma para isso.

"A priori, o que nós teremos é a lotação desses novos policiais aqui e a movimentação dos mais antigos para suas cidades de origem ou próximo delas", contou.





Maria Karolyne,19 anos, foi uma das formandas de hoje. Ela recebeu homenagem da governadora pelo destaque na formação. Rafael Melo/Folha de Pernambuco

A formação dos novos PMs foi realizada entre dezembro de 2024 e julho de 2025 no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. O curso teve carga horária de 1.080 horas-aula e incluiu 36 disciplinas, como Direitos Humanos, Ética e Cidadania, Sistema de Segurança Pública, Abordagem Policial, Simulação de Ocorrências e Tiro Policial Defensivo.



Dentre os 1.979 homens e 320 mulheres que passam a integrar o Quadro Policial Militar Geral (QPMG) da corporação estava Maria Karolyne, de apenas 19 anos. Ela conquistou a melhor pontuação durante a formação. A jovem não escondeu a emoção e alegria por ingressar na Polícia Militar em Pernambuco.

"Tenho quatro tios que são sargentos, o meu namorado também é policial militar e alguns primos estão ingressando. Sempre tive muita inspiração, e para mim é uma honra ser a primeira mulher da minha família a entrar na Polícia Militar", compartilhou.



Ao falar do destaque, Karolyne comenta sobre a determinação, foco e felicidade em concluir o sonho junto com os outros formandos presentes. "Todo mundo que estava aqui veio com um sonho no peito, que era poder vestir a farda, e hoje concluímos. Sempre gostei bastante de estudar, abdiquei de algumas coisas. É um grande orgulho poder chegar em um lugar como esse e, principalmente, por poder também inspirar outras mulheres", contou a policial militar.



“Esse time é fantástico. Nós formamos hoje uma turma grande e temos um planejamento: os policiais terão essa primeira fase de adaptação, que é a prática operacional supervisionada. Depois disso, em um segundo momento, embarcarão nas viaturas e começarão a trabalhar também no policiamento a pé, e no terceiro momento eles vão ser distribuídos nas unidades, reforçando. E aí, nós teremos a ampliação gigante da nossa frota, do nosso efetivo", explica o coronel Ivanildo Torres, comandante da PMPE.



Juntos pela Segurança

Até 2026, o programa Juntos pela Segurança prevê o ingresso de mais de 7 mil novos profissionais nas forças de segurança, entre policiais militares, civis, científicos e bombeiros militares. Todos foram selecionados por meio de concurso público estadual, com investimento superior a R$ 1 bilhão.

