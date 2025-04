A- A+

PREVENÇÃO Pernambuco contará com novo sistema de alerta para desastres naturais a partir de maio Defesa Civil Alerta enviará mensagens emergenciais via celular para moradores em áreas de risco; treinamento dos agentes já foi iniciado

A população de Pernambuco contará, a partir de maio, com uma nova ferramenta de prevenção a desastres naturais. Trata-se do Defesa Civil Alerta (DCA), sistema que enviará mensagens emergenciais diretamente aos celulares de pessoas localizadas em áreas com risco iminente de chuvas intensas, deslizamentos de terra, enchentes e outros fenômenos climáticos.

A ferramenta, que já está em operação desde dezembro de 2024 nas regiões Sul e Sudeste do País, é coordenada pela Defesa Civil Nacional em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em Pernambuco, a implementação será inicialmente conduzida pela Defesa Civil estadual, com a expectativa de que, gradualmente, os próprios municípios passem a administrar o sistema.

Como parte do cronograma de nacionalização do DCA, o Governo de Pernambuco, em parceria com o governo federal, promoveu, entre os dias 31 de março e esta sexta-feira (4), capacitação técnica para agentes da Defesa Civil do estado.

O treinamento foi realizado no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), localizado no bairro de São José, área central do Recife, e contou com a presença da equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, responsável por disseminar o uso da tecnologia em todo o país.

Agentes da Defesa Civil de Pernambuco durante o treinamento para o uso da ferramenta Defesa Civil Alerta, nesta sexta-feira (4) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Defesa Civil Alerta é uma ferramenta muito importante para a sobrecarga da população em geral. Ela é um aprimoramento das ferramentas que já existem de emissão de alertas através de SMS, WhatsApp e Telegram, que já são feitos normalmente pelos municípios. O DCA é uma ferramenta que não precisa do cadastramento. A pessoa estando na área de risco, coberta pela antena de celular daquela área em que o monitoramento é feito, receberá o alerta”, explica o coronel Clóvis Ramalho, secretário executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco.



“Por exemplo, um turista que estiver aqui na nossa região, que estiver numa área de risco, também receberá um alerta severo ou extremo, dependendo da situação”, completou.

Coronel Clóvis Ramalho, secretário executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco



A coordenadora da Escola da Defesa Civil do estado, Maj BM Agilana Inojosa, que também participou do treinamento, falou sobre a importância da iniciativa.

“O treinamento é de extrema importância para nós do estado. Estamos recebendo o suporte do pessoal da Defesa Civil Nacional para que a gente seja multiplicador dentro de Pernambuco e que possamos treinar também os municípios. É de grande satisfação recebermos essa ferramenta já num período preparatório para nosso inverno”, iniciou.

“Ter essa capacitação ao longo dessa semana, não só com a parte teórica, mas também com a parte prática, deu a oportunidade de errarmos e acertarmos nesse espaço de aprendizado”, finalizou Agilana.

Coordenadora da Escola da Defesa Civil do estado, Maj BM Agilana Inojosa | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Além de preparar os profissionais, o governo estadual também irá promover ações de conscientização da população.

Neste sábado (5), será realizada uma ação informativa na Associação de Moradores de Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, das 9h às 10h30, com o objetivo de apresentar o funcionamento do sistema e orientar os moradores sobre como agir em situações de risco.

Entenda como funciona o Defesa Civil Alerta

Diferente de outros sistemas de alertas via SMS, que exige cadastramento prévio, o Defesa Civil Alerta é automático e não requer nenhuma ação por parte do cidadão.

As mensagens são enviadas gratuitamente para todos os celulares Android ou iOS com tecnologia 4G ou 5G que estiverem na área de risco.

O alerta aparece como uma notificação sobreposta ao conteúdo que estiver sendo acessado no momento, podendo vir acompanhada de um som semelhante ao de uma sirene, dependendo da gravidade da situação.

Existem dois níveis de alerta:

Extremo: indica ameaças sérias à vida ou à propriedade e exige ação imediata;

Severo: sinaliza perigo relevante, mas com tempo para que a população tome medidas de precaução.

O sistema é considerado um avanço em relação aos modelos anteriores, por permitir respostas mais rápidas e eficazes em contextos de emergência.

Veja também