SEGURANÇA Pernambuco convoca mais 2.400 aprovados no concurso da Polícia Militar Aprovados devem entregar suas respectivas documentações no período de 7 a 25 de julho, no Colégio da Polícia Militar, localizado no bairro do Derby,

O Governo de Pernambuco anunciou a convocação de mais 2.400 candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), incluindo os casos de empate e sub judice, para realizarem a matrícula no Curso de Formação Profissional.



Os futuros soldados devem entregar suas respectivas documentações no período de 7 a 25 de julho, no Colégio da Polícia Militar, localizado no bairro do Derby, na área central do Recife. Para situações excepcionais, as datas previstas são os dias 28 e 29 de julho.

"A convocação que anunciamos se soma a uma série de ações que temos realizado há mais de dois anos para garantir um estado mais seguro para todos os pernambucanos e pernambucanas. Com o Juntos pela Segurança temos visto mês a mês os índices de criminalidade despencarem, e com a chegada de 7 mil profissionais à Secretaria de Defesa Social até o fim de 2026, esses resultados só vão melhorar", afirmou a governadora Raquel Lyra.

O edital de convocação para a matrícula no Curso de Formação Profissional e etapa de investigação social foi publicado nessa sexta-feira (20), no site do Instituto AOCP, organizadora do concurso.



Os candidatos devem apresentar toda a documentação exigida no certame PMPE/2024 e ficar atentos às orientações para acesso e preenchimento da Ficha de Informação do Candidato (FIC), relativa à investigação social, de acordo com a classificação final do processo seletivo divulgado pelo Instituto AOCP.

A Ficha de Informações do Candidato (FIC) deverá ser acessada na internet. Os candidatos terão acesso ao preenchimento da FIC conforme liberação do sistema pelo órgão de Inteligência, a partir das 9h do dia 7 de julho, até o dia anterior à matrícula.

"A formação profissional dos novos integrantes da nossa prestigiosa Polícia Militar é uma importante etapa do certame, pois prepara os futuros policiais para atuarem em todo o estado, executando com eficiência as missões previstas no âmbito do Juntos pela Segurança", destacou o secretário da SDS, Alessandro Carvalho.

