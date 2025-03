Pernambuco convoca movimentos sociais e ONGs para Conferência Estadual das Cidades; saiba mais

A- A+

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh) está convocando movimentos populares e organizações da sociedade civil para integrar a Comissão Organizadora da 6ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada no segundo semestre deste ano.

O processo faz parte da 6ª Conferência Nacional das Cidades, coordenada pelo Ministério das Cidades, e tem como objetivo fortalecer a participação da sociedade na formulação de propostas para o desenvolvimento urbano sustentável.

O tema desta edição é “Construindo a Política Nacional De Desenvolvimento Urbano: Caminhos Para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e Com Justiça Social”.

Para compor a comissão organizadora, as entidades interessadas devem comprovar atuação em Pernambuco nas áreas de direito à cidade, habitação e justiça social, por meio de documentos como atas de reuniões, reportagens, fotografias e relatórios.

A seleção considerará o tempo de existência e a abrangência territorial das organizações como critérios de pontuação.

As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (19), pelo e-mail [email protected], ou presencialmente na sede da Seduh, localizada na rua Dr. João Lacerda, 395, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. O resultado será divulgado no dia 21 de março, nos canais oficiais da secretaria.

A 6ª Conferência Estadual das Cidades de Pernambuco acontece entre os dias 25 e 27 de junho, no Recife, e servirá como etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, marcada para o dia 31 de agosto de 2025, em Brasília. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3181-3357.

