A- A+

TREINAMENTO Pernambuco convoca segunda turma para o Curso de Formação do Corpo de Bombeiros Militar Ao todo, 333 candidatos aprovados devem se apresentar para o início do treinamento; Alunos passarão por sete meses de treinamento

O governo de Pernambuco convocou a segunda turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (3).

Ao todo, 333 candidatos aprovados deverão se apresentar para o início do treinamento. Os convocados devem conferir a data e horário no site da organizadora do concurso: Instituto AOCP (https://www.institutoaocp.org.br/), assim como todas as orientações sobre documentação e vestimenta.



Os novos alunos passarão por sete meses de treinamento, com aulas teóricas e práticas, para, em seguida, começarem a atuar em todo o estado.



De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), Pernambuco terá mais de 7 mil novos policiais até 2026 promovendo a segurança nas ruas de todo o estado.

“Com o Juntos pela Segurança nós estamos revolucionando a segurança pública de Pernambuco, e a convocação de mais uma turma para o curso de formação do Corpo de Bombeiros é prova disso. Após o período de estudos, esses 333 homens e mulheres estarão nas ruas servindo a todo o estado com compromisso, entrega e seriedade”, declarou a governadora Raquel Lyra.

Primeira turma

A turma anterior formou-se em julho com 280 novos bombeiros, que já estão atuando em diversos grupamentos da Região Metropolitana do Recife.

“Esses novos bombeiros vão ampliar nossa capacidade de resposta a ocorrências e emergências em todo o estado, garantindo mais efetivo e mais presença do Corpo de Bombeiros nas ruas. Além disso, com a chegada de mais de 7 mil novos policiais até 2026, seguimos fortalecendo todas as forças de segurança do estado”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.



Com informações da assessoria.*

Veja também