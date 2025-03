Pernambuco: corredora morre durante treino após ser atropelada por moto na cidade de Buenos Aires

A- A+

Uma corredora de 35 anos morreu após ser atropelada por uma moto na cidade de Buenos Aires, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O sinistro de trânsito ocorreu na PE-59, na tarde dessa segunda-feira (24). A vítima foi identificada como Silvânia Silva.

A Polícia Civil informou que, a partir de relatos de testemunhas, que a corredora realizava um treinamento às margens da rodovia quando uma motocicleta, no sentido contrário da via, colidiu com ela. Silvânia morreu no local.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o caso foi registrado por meio do 2º BPM, que enviou viaturas ao local e fez o isolamento da área até a chegada dos órgãos competentes.

As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil, através da Delegacia de Goiana.

Nas redes sociais, o grupo de corrida Buenos Runnings, na qual Silvânia fazia parte, lamentou o ocorrido.

"Com imensa tristeza, nós, da equipe Buenos Runners, nos despedimos da nossa querida amiga e corredora Silvana, que nos deixou de forma tão repentina. Sua paixão pelo esporte, sua energia contagiante e seu espírito de companheirismo sempre foram marcas registradas, inspirando a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la", diz o texto.

