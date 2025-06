Pernambuco: cresce número de mulheres sem e com menos filhos; Censo 2022 aponta maternidade tardia

A- A+

As mulheres de Pernambuco estão tendo menos filhos e adiando cada vez mais a maternidade. No estado, também cresceu a proporção das que chegam ao final da vida reprodutiva em terem sido mães.

Os dados preliminares são da amostra sobre fecundidade do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"As tendências demográficas se repetem, com maior ou menor intensidade, em todas as unidades da federação, mostrando diferenças por cor ou raça, níveis de instrução e, também, por grupos religiosos", destacou o IBGE.

O Censo contabilizou que, em 1º de agosto de 2010, 32,6% das mulheres de Pernambuco não tinham filhos. Na mesma data, em 2022, o número subiu para 34,8% entre as residentes no estado.



Houve um aumento de 13% entre as que só tem apenas um e de 16,6% entre as com dois filhos. O IBGE registrou diminuição de -27,6% na proporção de mulheres com quatro ou mais filhos.

"A maior queda da fecundidade no estado se verificou entre as mulheres sem instrução ou com ensino fundamental incompleto. Se em 2010 elas eram 58,48% das mulheres com filhos nascidos vivos, em 2022 esse percentual caiu para 42,27%", destacou o IBGE.

Maternidade mais tardia e taxa de fecundidade em queda no Nordeste

No Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, o mais recente levantamento apontou que a taxa de fecundidade se descolou do grupo etário dos 20 a 24 anos, em 2010, para 25 a 29 anos, em 2022.

Com esse recorte, é possível verificar que as mulheres estão adiando a maternidade nas regiões citadas.

Já no Norte do Brasil, o pico de fecundidade permanece nos 20 a 24 anos. A estabilidade segue também no Sul, no grupo dos 25 aos 29 anos, faixa etária registrada desde 2010.



O Censo também mostrou que a Taxa de Fecundidade Total (TFT) do Nordeste era de 7,39 em 1960, caiu para 1,60 na região em 2022.

Confira idade média de fecundidade para cada estado:

IBGE divulga dados de fecundidade em Pernambuco | Foto: IBGE/Divulgação

Veja também