saúde Pernambuco cria 100 leitos pediátricos para atender ocorrências de doenças respiratórias Informação foi divulgada nessa segunda-feira (26), no lançamento do Plano de Contingência das Doenças Respiratórias Sazonais na Infância

O Governo de Pernambuco criou 100 leitos de internamento pediátrico para atender ocorrências de doenças respiratórias.

A informação foi divulgada nessa segunda-feira (26), durante o lançamento do Plano de Contingência das Doenças Respiratórias Sazonais na Infância para o ano de 2024.

"No ano passado, criamos 135 leitos e já temos prontos mais 100 para serem abertos quando forem necessários. Nossa expectativa é oferecer um tratamento mais eficiente para as crianças pernambucanas", afirmou Raquel Lyra.

Na ocasião, foram apresentadas ações para garantir a rápida detecção e resposta aos casos, surtos ou epidemias decorrentes da circulação dos vírus respiratórios.

Ainda de acordo com Raquel Lyra, o Governo do Estado investe R$ 9 milhões por mês para garantir o material humano e os insumos necessários.

As doenças do sistema respiratório foram a principal causa de internação entre crianças em Pernambuco em 2023, especialmente nos meses entre março e agosto. De acordo com Secretaria de Saúde do Estado, foram notificados 2,6 mil casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) na faixa etária de 0 a 12 anos.

O Plano servirá como diretriz para os serviços da rede de atenção e busca mobilizar a sociedade para adoção de medidas preventivas, como a vacinação contra a influenza, pneumococos e Covid-19, e de controle da transmissão.

A iniciativa também atuará, segundo o governo, com um painel de monitoramento da ocupação de leitos, na divulgação de campanhas de conscientização da população, capacitação de profissionais de saúde e a realização de atendimentos por Teleinterconsulta.

“Esse plano vai atuar nas medidas de prevenção, preparando o sistema de saúde para atender essa demanda de um aumento dos casos mais graves de gripe em crianças. Uma série de ações como o uso de medicação nos bebês recém-nascidos e prematuros, o aumento leitos de enfermaria e de UTI serão realizadas em todo o Estado", explicou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.



