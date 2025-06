A- A+

OPORTUNIDADE Pernambuco cria 9,7 mil vagas formais em maio e é 2º no Nordeste em geração de empregos Com crescimento de 106% em relação a 2024, estado foi o segundo no Nordeste e o quinto no Brasil em geração de postos de trabalho com carteira assinada

Pernambuco voltou a apresentar desempenho expressivo na geração de empregos formais em 2025.

Em maio, o estado criou 9.754 postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Novo Caged.

O número representa um crescimento de 106,48% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram registradas 4.742 novas vagas.

O saldo coloca Pernambuco como o segundo maior gerador de empregos da região Nordeste no período, ficando atrás apenas da Bahia, que registrou 12.858 vagas.

O estado também superou toda a região Sul do país, que somou 7.117 postos no mesmo mês, e alcançou a quinta colocação nacional, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

“Estamos trabalhando para gerar oportunidades para os pernambucanos, e os resultados mostram que o caminho da geração de emprego e renda está sendo alcançado no Estado. Este é um trabalho feito por todo o governo, por meio de programas de empreendedorismo, obras de estradas, iniciativas de qualificação e outras ações”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

De acordo com o levantamento, o resultado positivo de maio decorre de 58.674 admissões frente a 48.920 desligamentos.

O salário médio de admissão no estado foi de R$ 1.904,44. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, Pernambuco já soma 19.971 novos empregos formais, um crescimento de quase 10 mil vagas em relação ao mesmo período de 2024.

Desde o início da atual gestão, o saldo é de 131.044 postos de trabalho criados.

O secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Manuca, destacou que o desempenho de maio foi o melhor dos últimos oito meses e o maior para um mês de maio desde o início da série histórica do Novo Caged, em 2020.

“Pernambuco se destacou no cenário nacional com a geração de oportunidades em todas as regiões do Estado e com o trabalho de conectar a população às vagas de emprego criadas”, disse.

O setor de Serviços liderou o crescimento em maio, com 5.386 novos postos, impulsionado pelas áreas de informação, comunicação, finanças, atividades imobiliárias e administrativas.

A Indústria criou 2.026 vagas, com destaque para a indústria de transformação, especialmente na fabricação de produtos alimentícios. Também tiveram saldo positivo os setores da Agropecuária (+872), Construção (+865) e Comércio (+604).

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, os dados refletem o esforço do governo na atração de investimentos privados e na realização de obras e ações públicas.

“Essas ações coordenadas estão mostrando resultado na criação de um melhor ambiente de negócios. Isso é um excelente resultado para a vida dos pernambucanos”, afirmou.

O Novo Caged utiliza dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do sistema eSocial e do Empregador Web. O cálculo é feito a partir da diferença entre admissões e demissões em determinado período.

