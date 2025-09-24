A- A+

Segurança Pernambuco registra queda de crimes nos últimos 30 dias com a chegada dos novos policiais, diz SDS Índice de criminalidade apresentou redução nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), nos furtos e nos roubos a coletivo

A Secretaria de Defesa Social (SDS) divulgou, nessa terça-feira (23), o balanço geral do primeiro mês de atuação dos novos policiais militares em Pernambuco, entre os dias 18 de agosto e 16 de setembro.

Durante este período, os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) apresentaram redução em comparação com o ano passado, segundo a SDS. Na Região Metropolitana do Recife, foram registradas 605 ocorrências em 2025, contra 879 em 2024, o que representa uma queda de 31,2%. Na capital pernambucana, a redução foi de 30,2%, passando de 1.182 para 825 casos.

A redução de furtos também diminuiu durante esses 30 dias. Ao todo, foram registrados 3.728 ocorrências, 15,18% a menos que os mesmos 4.395 registros no mesmo período do ano passado.

A queda mais expressiva, no entanto, foi nos roubos a coletivos. No Recife, foram registrados apenas três ocorrências, sendo 90% a menos que no ano passado, quando a cidade contabilizou 33 casos. Na soma da capital com a Região Metropolitana, a redução chegou a 82,5% (de 63 para 11 casos).

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, destacou que, para além da redução do índice de criminalidade, a população vem demonstrando estar mais segura.

“Só números objetivos, às vezes, não traz a real situação que o estado passa, que é a redução da criminalidade. Mas a população vem demonstrando que está se sentindo mais segura com os 2.299 novos policiais militares. Então, o que nós temos é a redução dos números somada a sensação de poder sair às ruas e se sentir seguro. É uma mudança para melhor na segurança pública”, declarou o secretário.

O comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres, destacou também a boa recepção da população com os novos policiais militares.

“A melhor pesquisa são os feedbacks que nós recebemos. O sentimento da população é o melhor possível: a forma cortês de tratamento, a presença efetiva dos nossos policiais, inclusive, em áreas onde os policiais também estão fazendo ações sociais, que são vídeos filmados e viralizados pela própria população. Então, esse retorno da população tem nos deixado muito felizes”, destacou o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres.

Aumento de produtividade policial

Além da diminuição nos índices de violência, a produtividade policial também avançou. O número de celulares recuperados subiu 47% (de 311 para 456), os encaminhamentos às delegacias aumentaram 52% (de 1.490 para 2.260) e as apreensões de armas de fogo tiveram crescimento de 20% (de 64 para 77).

No mesmo período, foram recuperados 247 veículos, representando um incremento de 11% em relação ao ano anterior, com mais de 6.700 consultas realizadas.

“As demandas estão chegando mais nas delegacias e nós nos preparamos para atendê-las. As apreensões estão se transformando em inquéritos policiais dos mais diversos. Isso faz com que a segurança esteja realmente sendo realizada, com o reforço dos policiais militares nas ruas, a recepção das ocorrências nas delegacias e o encaminhamento que é dado”, pontuou o delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha.

O novo efetivo foi distribuído em todas as Áreas Integradas de Segurança (AIS) da Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), com uma média de 2.218 lançamentos diários de policiamento.

Além de reforçar a segurança das ruas, os novos policiais também têm atuado em ações de proximidade com a população, como na campanha de doação de sangue, denominada ‘Sangue Novo’, que faz alusão à incorporação de novos policiais militares recém-integrados à PMPE.

Com informações da assessoria



Veja também