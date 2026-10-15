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FOLGA Pernambuco decreta ponto facultativo na rede estadual nesta sexta (16), após o Dia do Professor Ponto facultativo foi concedido exclusivamente para professores da rede pública estadual de ensino

O governo de Pernambuco decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (16) exclusivamente para professores da rede pública estadual de ensino.

Segundo a gestão, o ponto facultativo foi concedido em razão das comemorações do Dia do Professor, celebrado nesta quinta-feira (15).

A data é considerada feriado no calendário escolar da rede pública, conforme o calendário letivo.

Com a decisão, publicada no Diário Oficial de Pernambuco desta quinta por determinação da governadora Raquel Lyra, os professores terão folga prolongada.



A exceção é para os serviços cujo funcionamento seja indispensável.

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