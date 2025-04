A- A+

Feriado Pernambuco decreta ponto facultativo na sexta-feira (2) após feriado do Dia do Trabalhador Trabalhadores das repartições públicas estaduais e entidades da administração direta e indireta não trabalharão da data

O Governo de Pernambuco decretou ponto facultativo na sexta-feira (2), após o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado na próxima quinta-feira, 1º de maio.



Com o decreto, trabalhadores das repartições públicas estaduais e entidades da administração direta e indireta não trabalharão na data.

"Os serviços essenciais serão mantidos, garantindo a continuidade da prestação dos serviços essenciais à população", destacou a gestão estadual.



O ato, assinado pela secretária de Administração do estado, Ana Maraíza de Sousa Silva, foi publicado na edição desta sexta-feira (25) do Diário Oficial de Pernambuco.

