FERIADO
Pernambuco decreta ponto facultativo no dia 2 de abril, véspera do feriado da Paixão de Cristo
Determinação vale para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do Estado
O Governo de Pernambuco decretou ponto facultativo no dia 2 de abril, uma quinta-feira. A data antecede o feriado da Paixão de Cristo, na Sexta-feira Santa (3).
A determinação vale para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do Estado.
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"As exceções são para os serviços cujo funcionamento seja indispensável, de acordo com a decisão do chefe do órgão", completou a gestão.
A medida foi publicada na edição desta quarta-feira (25) do Diário Oficial do Estado.