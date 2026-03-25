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FERIADO

Pernambuco decreta ponto facultativo no dia 2 de abril, véspera do feriado da Paixão de Cristo

Determinação vale para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do Estado

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Palácio do Campo das Princesas, no Recife, é a sede do governo estadualPalácio do Campo das Princesas, no Recife, é a sede do governo estadual - Foto: Janaína Pepeu/Secom

O Governo de Pernambuco decretou ponto facultativo no dia 2 de abril, uma quinta-feira. A data antecede o feriado da Paixão de Cristo, na Sexta-feira Santa (3).

A determinação vale para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do Estado. 

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"As exceções são para os serviços cujo funcionamento seja indispensável, de acordo com a decisão do chefe do órgão", completou a gestão.

A medida foi publicada na edição desta quarta-feira (25) do Diário Oficial do Estado.
 

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