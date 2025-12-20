A- A+

PERNAMBUCO Pernambuco decreta ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro Não estão incluídos no decreto os serviços cujo funcionamento seja indispensável

O Governo de Pernambuco decretou ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026.



A determinação vale para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta. Não estão incluídos no decreto os serviços cujo funcionamento seja indispensável, de acordo com a decisão do chefe do órgão.





Os pontos facultativos foram divulgados no Diário Oficial do Estado deste sábado (20). A nota ainda ressalta que os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro não haverá expediente, pois são feriados.

Veja também