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Período seco Pernambuco decreta situação de emergência em 33 cidades do Agreste e Sertão afetadas pela estiagem Decisão considera a redução das chuvas e das reservas hídricas e aponta os efeitos do fenômeno El Niño sobre os municípios pernambucanos

Pernambuco decretou situação de emergência em 33 cidades do Agreste e do Sertão afetadas pela estiagem. A medida foi oficializada por meio do decreto nº 61.763, publicado no Diário Oficial do estado desta quarta-feira (25), e terá validade de 180 dias.

A decisão considera a redução das chuvas e das reservas hídricas e os impactos decorrentes das perdas na agropecuária. Também aponta os efeitos do fenômeno El Niño sobre os municípios pernambucanos.

O comprometimento da disponibilidade hídrica, redução dos níveis dos reservatórios, açudes e barragens estão entre os problemas destacados, além dos prejuízos ao abastecimento de água para consumo humano e hidratação animal.

Outro fator associado ao El Niño citado é o aumento das temperaturas. "Intensifica a evaporação da água armazenada nos reservatórios, amplia a demanda por abastecimento e agrava os efeitos da escassez hídrica, especialmente nas comunidades rurais e nas localidades que dependem de fontes alternativas de fornecimento de água", justifica o decreto.

O documento também destaca a dificuldade dos moradores das áreas atingidas de superar os prejuízos provocados pela estiagem. Diante do cenário, o governo declarou situação de emergência nas áreas comprovadamente afetadas pelo desastre pelo período de 180 dias. A medida foi assinada pela governadora em exercício, Priscila Krause.

Com isso, os órgãos estaduais competentes deverão adotar as providências necessárias para enfrentar a situação, em cooperação com os órgãos federais e municipais.



Confira lista de municípios pernambucanos em situação de emergência:

Altinho

Bezerros

Bom Jardim

Cachoeirinha

Calçado

Caruaru

Casinhas

Cumaru

Frei Miguelinho

Gravatá

Ibirajuba

Inajá

Itacuruba

João Alfredo

Jucati

Lajedo

Limoeiro

Orobó

Riacho das Almas

Passira

Pombos

Sairé

Santa Maria do Cambucá

São Caetano

São José do Egito

São João

São Joaquim do Monte

Surubim

Tacaimbó

Terezinha

Toritama

Vertente do Lério

Vertentes.

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