Pernambuco decreta situação de emergência em 33 cidades do Agreste e Sertão afetadas pela estiagem
Decisão considera a redução das chuvas e das reservas hídricas e aponta os efeitos do fenômeno El Niño sobre os municípios pernambucanos
Pernambuco decretou situação de emergência em 33 cidades do Agreste e do Sertão afetadas pela estiagem. A medida foi oficializada por meio do decreto nº 61.763, publicado no Diário Oficial do estado desta quarta-feira (25), e terá validade de 180 dias.
A decisão considera a redução das chuvas e das reservas hídricas e os impactos decorrentes das perdas na agropecuária. Também aponta os efeitos do fenômeno El Niño sobre os municípios pernambucanos.
O comprometimento da disponibilidade hídrica, redução dos níveis dos reservatórios, açudes e barragens estão entre os problemas destacados, além dos prejuízos ao abastecimento de água para consumo humano e hidratação animal.
Leia também
• Pernambuco registra 400 incêndios em áreas de vegetação nos 13 primeiros dias de novembro
• O impacto do El Niño nesta semana no mundo
• Chuvas ligadas ao El Niño causam inundações e afetam mais de 7 mil em Galápagos
Outro fator associado ao El Niño citado é o aumento das temperaturas. "Intensifica a evaporação da água armazenada nos reservatórios, amplia a demanda por abastecimento e agrava os efeitos da escassez hídrica, especialmente nas comunidades rurais e nas localidades que dependem de fontes alternativas de fornecimento de água", justifica o decreto.
O documento também destaca a dificuldade dos moradores das áreas atingidas de superar os prejuízos provocados pela estiagem. Diante do cenário, o governo declarou situação de emergência nas áreas comprovadamente afetadas pelo desastre pelo período de 180 dias. A medida foi assinada pela governadora em exercício, Priscila Krause.
Com isso, os órgãos estaduais competentes deverão adotar as providências necessárias para enfrentar a situação, em cooperação com os órgãos federais e municipais.
Confira lista de municípios pernambucanos em situação de emergência:
- Altinho
- Bezerros
- Bom Jardim
- Cachoeirinha
- Calçado
- Caruaru
- Casinhas
- Cumaru
- Frei Miguelinho
- Gravatá
- Ibirajuba
- Inajá
- Itacuruba
- João Alfredo
- Jucati
- Lajedo
- Limoeiro
- Orobó
- Riacho das Almas
- Passira
- Pombos
- Sairé
- Santa Maria do Cambucá
- São Caetano
- São José do Egito
- São João
- São Joaquim do Monte
- Surubim
- Tacaimbó
- Terezinha
- Toritama
- Vertente do Lério
- Vertentes.