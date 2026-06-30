Pernambuco decreta situação de emergência em 75 cidades por causa da estiagem
Decreto, publicado na edição desta terça-feira (30) do Diário Oficial do Estado, é válido por 180 dias
Pernambuco decretou estado de emergência em 75 cidades por causa da estiagem. De acordo com o governo, a medida foi adotada para minimizar os efeitos da seca hidrológica nos reservatórios e na rede de abastecimento de água da Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento (Compesa) desses municípios.
O decreto, publicado na edição desta terça-feira (30) do Diário Oficial do Estado, é válido por 180 dias.
Com o decreto, fica sob responsabilidade das secretarias e órgãos de Pernambuco a adoção de "ações de resposta necessárias ao enfrentamento dos efeitos da estiagem".
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A estiagem é um período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. Está relacionada com a redução no volume das reservas hídricas da superfície e do subsolo.
Todas as cidades em situação de emergência pertencem às regiões do Sertão e Agreste de Pernambuco. Confira a lista completa abaixo:
- Afogados da Ingazeira
- Afrânio
- Águas Belas
- Alagoinha
- Araripina
- Arcoverde
- Belém do São Francisco
- Belo Jardim
- Betânia
- Bodocó
- Bom Conselho
- Brejinho
- Brejo da Madre de Deus
- Buíque
- Cabrobó
- Caetés
- Calumbi
- Capoeiras
- Carnaíba
- Carnaubeira da Penha
- Cedro
- Custódia
- Dormentes
- Exú
- Flores
- Floresta
- Granito
- Iati
- Ibimirim
- Iguaracy
- Ingazeira
- Ipubi
- Itaíba
- Itapetim
- Jataúba
- Jatobá
- Lagoa Grande
- Manari
- Mirandiba
- Moreilândia
- Orocó
- Ouricuri
- Paranatama
- Parnamirim
- Pedra
- Pesqueira
- Petrolândia
- Petrolina
- Poção
- Quixaba
- Salgueiro
- Saloá
- Sanharó
- Santa Cruz
- Santa Cruz da Baixa Verde
- Santa Cruz do Capibaribe
- Santa Filomena
- Santa Maria da Boa Vista
- Santa Terezinha
- São Bento do Una
- São José do Belmonte
- Serra Talhada
- Serrita
- Sertânia
- Solidão
- Tabira
- Tacaratu
- Taquaritinga do Norte
- Terra Nova
- Trindade
- Triunfo
- Tupanatinga
- Tuparetama
- Venturosa
- Verdejante