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ESTIAGEM

Pernambuco decreta situação de emergência em 75 cidades por causa da estiagem

Decreto, publicado na edição desta terça-feira (30) do Diário Oficial do Estado, é válido por 180 dias

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Pernambuco decreta situação de emergência em 75 cidades por causa da estiagemPernambuco decreta situação de emergência em 75 cidades por causa da estiagem - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Pernambuco decretou estado de emergência em 75 cidades por causa da estiagem. De acordo com o governo, a medida foi adotada para minimizar os efeitos da seca hidrológica nos reservatórios e na rede de abastecimento de água da Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento (Compesa) desses municípios.

O decreto, publicado na edição desta terça-feira (30) do Diário Oficial do Estado, é válido por 180 dias. 

Com o decreto, fica sob responsabilidade das secretarias e órgãos de Pernambuco a adoção de "ações de resposta necessárias ao enfrentamento dos efeitos da estiagem".

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A estiagem é um período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. Está relacionada com a redução no volume das reservas hídricas da superfície e do subsolo. 

Todas as cidades em situação de emergência pertencem às regiões do Sertão e Agreste de Pernambuco. Confira a lista completa abaixo:

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