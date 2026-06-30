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ESTIAGEM Pernambuco decreta situação de emergência em 75 cidades por causa da estiagem Decreto, publicado na edição desta terça-feira (30) do Diário Oficial do Estado, é válido por 180 dias

Pernambuco decretou estado de emergência em 75 cidades por causa da estiagem. De acordo com o governo, a medida foi adotada para minimizar os efeitos da seca hidrológica nos reservatórios e na rede de abastecimento de água da Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento (Compesa) desses municípios.

O decreto, publicado na edição desta terça-feira (30) do Diário Oficial do Estado, é válido por 180 dias.

Com o decreto, fica sob responsabilidade das secretarias e órgãos de Pernambuco a adoção de "ações de resposta necessárias ao enfrentamento dos efeitos da estiagem".

A estiagem é um período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. Está relacionada com a redução no volume das reservas hídricas da superfície e do subsolo.

Todas as cidades em situação de emergência pertencem às regiões do Sertão e Agreste de Pernambuco. Confira a lista completa abaixo:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Águas Belas

Alagoinha

Araripina

Arcoverde

Belém do São Francisco

Belo Jardim

Betânia

Bodocó

Bom Conselho

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buíque

Cabrobó

Caetés

Calumbi

Capoeiras

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Dormentes

Exú

Flores

Floresta

Granito

Iati

Ibimirim

Iguaracy

Ingazeira

Ipubi

Itaíba

Itapetim

Jataúba

Jatobá

Lagoa Grande

Manari

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Paranatama

Parnamirim

Pedra

Pesqueira

Petrolândia

Petrolina

Poção

Quixaba

Salgueiro

Saloá

Sanharó

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São Bento do Una

São José do Belmonte

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Tacaratu

Taquaritinga do Norte

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Verdejante

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