SAÚDE Pernambuco decreta situação de emergência na saúde pública por alta ocupação de UTIs pediátricas Taxas de ocupação elevadas são por conta do aumento de casos de Srag no Estado, segundo o governo

O Governo de Pernambuco decretou situação de emergência na saúde pública por 90 dias em razão das elevadas taxas de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e pediátrica.

Os leitos estão cheios, reforça texto de decreto publicado na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial do Estado, por conta do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) causados por vírus.

O decreto assinado pela governadora Raquel Lyra considera "o avanço da Srag no público infantil, superlotando as emergências de hospitais" e a "expressiva taxa de ocupação de leitos".

Por isso, diz o governo, serão tomadas medidas urgentes voltadas à prevenção, controle e ampliação da rede de atenção à saúde infantil.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) solicitando dados sobre as atuais taxas de ocupação dos leitos de UTI neonatal e pediátrica e aguarda retorno.

Dados da última quinta-feira (22) divulgados pela SES-PE indicavam que a taxa de ocupação de UTIs pediátricas em Pernambuco era de 88%.

No decreto, o governo cita que a situação de emergência autoriza a adoção de todas as medidas administrativas necessárias ao atendimento do cenário, de acordo com a legislação em vigor.

"As ações e os serviços públicos de saúde voltados à contenção da emergência serão articulados pela Secretaria de Saúde, a qual caberá instituir diretrizes gerais para a execução das medidas necessárias, podendo, para tanto, expedir normas complementares", diz trecho do documento.

Desde março, foram abertos 237 novos leitos pediátricos no Estado. O secretário executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral da SES-PE, Anderson Oliveira, destacou, durante a abertura de alguns desses novos leitos na semana passada, que o Estado vive um cenário de aumento na circulação de vírus respiratórios.

"Estamos em um momento de alta circulação viral, com crescimento no número de testes positivos para vírus respiratórios e aumento na demanda por leitos de UTI. Esses novos leitos são fundamentais para garantir que possamos mitigar os efeitos do período sazonal, que historicamente ocorre entre março a agosto. Estamos mobilizados para dar continuidade às ações necessárias tanto nesta quanto nas próximas semanas”, afirmou.

O decreto também estabelece as quantidades autorizadas por mês para a prestação de serviço por profissionais em plantão extraordinário durante a situação de emergência.

O prazo de 90 dias de validade do decreto pode ser prorrogado em caso de necessidade. A princípio, a situação de emergência vale até 26 de agosto.



