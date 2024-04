A- A+

SAÚDE Pernambuco decreta situação de emergência por alta demanda de leitos pediátricos Medida foi publicada nesta sexta-feira (26) no Diário Oficial do Estado

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (26/04) o decreto de emergência em saúde pública devido a elevada taxa de ocupação de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) neonatal e pediátrica, em decorrência do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O decreto estadual tem validade de 90 dias e viabiliza a adoção de todas as medidas administrativas necessárias ao atendimento da situação emergencial.

A partir de agora, a SES-PE deverá investir ainda mais em ações voltadas à contenção da emergência com medidas voltadas à prevenção, controle e ampliação da rede de atenção à saúde infantil.

NÚMEROS

Até a semana epidemiológica 16, que vai do dia 14 de abril até 20 do mesmo mês, foram notificados 1.675 casos de SRAG no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), sendo 989 (59%) em pacientes com idades de 0 a 14 anos e 686 (41%) em pessoas com idade a partir de 15 anos. Houve um aumento de 27,7% nos casos em comparação com a semana epidemiológica 09 (início do período de sazonalidade) e um aumento de 79,2% na comparação com a primeira semana do ano de 2024.

Para a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, é preciso intensificar as medidas de prevenção.

“Lançamos o plano de contingência que está em execução, incluindo a abertura de novos leitos. É preciso que pais e responsáveis mantenham a vacinação das crianças em dia, evitar exposição à aglomerações e, a qualquer sintoma apresentado, lembrar de proteger as vias aéreas e realizar a higienização das mãos e isolamento adequado”, enfatiza.

Segundo o monitoramento da Central de Regulação da SES-PE, desta sexta-feira (26/04), haviam 66 pacientes aguardando vaga de UTI Pediátrica, e 14 pacientes em espera por UTI Neonatal, neste momento, em todo o Estado.



PLANO DE CONTINGÊNCIA

Em fevereiro, a SES-PE anunciou um Plano de Contingência das Doenças Respiratórias Sazonais na Infância, que guia diretrizes para os serviços da rede de atenção, atuando de forma transversal para mobilizar a sociedade para adoção de medidas preventivas. Além disso, a Secretaria também continua alertando a população sobre a importância da vacinação contra a influenza, pneumococos e Covid-19.

ABERTURA DE LEITOS

Este ano, a Secretaria Estadual de Saúde já abriu 88 novos leitos com perfil pediátrico destinados ao tratamento da SRAG, sendo 40 leitos de UTI Pediátrica, 10 de UTI Neonatal e 38 enfermarias pediátricas para reforçar a rede de assistência. Também tem trabalhado para abertura de novos leitos.

