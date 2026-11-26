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ALERTA Pernambuco: Defesa Civil alerta população para abertura de comporta da Barragem Carpina Serviço começa nesta quinta (26), às 10h, com previsão de término na próxima terça (1°/12).

A Defesa Civil de Pernambuco alertou na manhã desta quinta-feira (26), às 10h, a população de sete municípios a evitar áreas próximas ao rio. O motivo é a abertura programada de uma comporta da Barragem Carpina, em Lagoa do Carro, Zona da Mata Norte, com previsão de término na próxima terça (1°/12).

Os municípios afetados são: Lagoa do Carro; Lagoa Itaenga; Carpina; Paudalho; São Lourenço da Mata; Camaragbe e Recife - em pontos mais distantes do rio.

"A população dessas localidades deve ficar atenta à movimentação da água, respeitar as orientações dos órgãos competentes e evitar áreas próximas ao rio que possam ser afetadas", alertou a Defesa Civil de Pernambuco.

Procurada, a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco (SRHS) informou que a abertura da comporta foi recomendada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). O bjetivo da operação é "atender à demanda hídrica do setor sucroalcooleiro - principal atividade econômica da região da Mata Norte do estado".

Atualmente, a barragem acumula aproximadamente 61,9 milhões de metros cúbicos de água, o que corresponde a 24,4% de sua capacidade.

"A operação que deverá ser mantida por, no máximo, cinco dias, ou pelo período necessário para atender ao incremento hídrico solicitado pelo setor sucroalcooleiro", completou a SRHS.

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