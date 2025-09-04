A- A+

Pernambuco Governo de Pernambuco anuncia construção de delegacias em seis municípios do estado Iniciativa integra o conjunto de ações estratégicas da gestão estadual, por meio do Programa Juntos pela Segurança

As populações das cidades pernambucanas de Moreno e Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife; Panelas, no Agreste; e Exu, Iguaracy e Ibimirim, no Sertão, contarão com novas unidades de delegacia policial.

O anúncio foi realizado pelo Governo de Pernambuco, que publicou os editais de licitação para contratação das empresas responsáveis pela construção das unidades. O investimento ultrapassa a casa dos R$ 10 milhões.

A iniciativa integra o conjunto de ações estratégicas da gestão estadual, por meio do Programa Juntos pela Segurança.

As novas unidades foram projetadas pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe) e terão execução e monitoramento da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O prazo de conclusão de cada obra é de quatro meses, a partir da emissão da ordem de serviço.

“Estamos garantindo celeridade entre o anúncio e a abertura do processo de licitação para construção de novas sedes, porque sabemos que os pernambucanos têm pressa e o Governo também tem em ver as melhorias se concretizando. Os investimentos nas cidades vão reforçar a estrutura da Polícia Civil em diferentes regiões, oferecendo melhores condições de trabalho e dignidade no atendimento à população, ampliando a presença do estado e a segurança para todos”, destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Cada delegacia contará com ambientes planejados para atendimento ao público, salas administrativas, cartórios, espaço para investigação, salas de reconhecimento, depósito de armas e drogas, estacionamento de viaturas e área de apoio operacional.

Também estão previstas salas lilás para as novas unidades Os espaços são voltados para o acolhimento humanizado e especializado de mulheres vítimas de violência.

“Esses projetos são parte de um esforço estratégico para entregar equipamentos modernos e bem estruturados, que proporcionem mais eficiência às forças policiais e mais proteção aos pernambucanos. É uma prioridade da nossa gestão fortalecer a segurança em todas as regiões”, ressaltou o secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro.

Confira os valores estimados das delegacias em cada cidade:

Araçoiaba: R$ 1.685.365,76

Panelas: R$ 1.904.779,12

Moreno: R$ 1.625.021,13

Ibimirim: R$ 1.769.487,15

Exu: R$ 1.707.252,16

Iguaracy: R$ 2.111.506,17

Com informações da assessoria



