A- A+

Dengue Pernambuco registra aumento de casos de dengue tipo 3; SES-PE reforça cuidados à população Nos primeiros sete meses do ano, o estado registrou mais de 150 casos de DENV-3 na Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) registrou um aumento na circulação do sorotipo DENV-3, a dengue tipo 3, nas últimas semanas.

Nos primeiros sete meses do ano, considerando até 26 de julho, o estado registrou mais de 150 casos de DENV-3 na Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

O número é superior se comparado aos anos de 2023, quando foram registrados quatro casos de dengue tipo 3; e de 2024, quando foram identificados 17 casos.

"Percebemos que a queda nos números da dengue teve uma inversão nas últimas semanas, saindo de uma tendência de redução — esperada para o fim da sazonalidade — para um cenário de estabilidade ou aumento no número de notificações. Esse comportamento coincide com o aumento da circulação do DENV-3 no mesmo período. Esse sorotipo oferece risco aumentado de agravamento e óbito quando infecta pessoas que já tiveram outros sorotipos de dengue", destacou o diretor de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra.

SES-PE reforça combate à dengue

Devido ao aumento de casos da dengue tipo 3, a Diretoria Geral de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) reforçou as medidas de prevenção contra o vírus em Pernambuco.

O cuidado é direcionado à população, na redução dos focos criadouros do mosquito Aedes aegypti, aos profissionais que atuam na vigilância de endemias e realizam visitas domiciliares para o controle vetorial, e também àqueles que atuam no manejo clínico dos pacientes nas unidades de saúde.

A Diretoria Geral de Vigilância Ambiental da SES-PE também encaminhou aos serviços de saúde e às gestões municipais um informe técnico que destaca o monitoramento das áreas com provável presença do vetor da doença.

Formas de prevenção

Algumas medidas podem ajudar a reduzir a população do mosquito, que, além da dengue, transmite Zika e Chikungunya.

Dentre as ações, é importante evitar o acúmulo de água em pneus, latas e garrafas vazias, assim como cuidar de plantas e vasos, potes e outros objetos que possam servir como reservatórios de água. Realizar a limpeza regular da caixa d’água e mantê-la sempre fechada, com tampa adequada, também faz parte das medidas preventivas.

Também é importante a verificação das calhas, retirando folhas, galhos e tudo o que possa impedir o escoamento da água. Deve-se colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada, assim como eliminar entulhos do quintal. O pote de água do animal de estimação também deve ser trocado com frequência.

O que fazer em caso de sintomas?

Em caso de sintomas como febre associada a dor de cabeça, manchas na pele, dores no corpo e/ou nas articulações, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos ou outras manifestações, orienta-se procurar imediatamente um serviço de saúde. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o agravamento da doença e um possível óbito.

Vacinação

Outra medida importante de prevenção contra a dengue é a vacinação. Ela está disponível em 48 cidades pernambucanas, localizadas nas I, V e VII Regionais de Saúde, para a população formada por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. No estado, 312.980 pessoas estão aptas a receber as duas doses do imunizante.

Com informações da assessoria



Veja também