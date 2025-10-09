A- A+

Intoxicação Pernambuco descarta mais seis casos suspeitos de intoxicação por metanol No total de casos notificados, 13 já foram descartados no Estado

Mais seis casos suspeitos de intoxicação por metanol foram descartados em Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (9), em novo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Entre os casos notificados, agora são 13 o total de descartados no estado.

Segundo a SES-PE, entre os casos excluídos está o de um paciente que veio a óbito, em João Alfredo, após análise do Instituto de Criminalística (IC).

A este descarte, soma-se mais quatro pacientes que receberam alta hospitalar e um outro que evadiu-se do serviço de saúde.

Ainda de acordo com as informações oficiais, as ocorrências foram descartadas por não terem atendido ao critério de confirmação, que são: diagnóstico laboratorial, quando existe a detecção e quantificação do metanol, ou o diagnóstico presuntivo, quando a dosagem específica de metanol não estava disponível no sangue ou urina do paciente, mas ele tinha história clínica compatível.

Casos em Pernambuco

Até a última atualização, Pernambuco soma 31 casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo dois pacientes residentes de outros estados (São Paulo e Alagoas).

Da totalidade de residentes no estado, sete pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde. Outros 14 já receberam alta hospitalar, onde desses nove foram descartados (Carpina, Gravatá, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Serrita, Recife, João Alfredo, Olinda e Jupi).

Outro caso foi descartado no município de Mirandiba, mas o paciente segue internado por outros motivos.



Além disso, quatro óbitos foram registrados (Lajedo 2, João Alfredo 1 e Paudalho 1 – sendo os dois últimos descartados) e, por fim, três pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria, sendo um destes descartado.

Veja também