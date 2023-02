Pernambuco deve movimentar cerca de R$ 263,7 milhões durante o Carnaval, diz Fecomércio

A- A+

A volta do Carnaval de rua deverá movimentar não apenas os pés dos foliões ao som do Frevo, mas também a economia pernambucana. Segundo a Federação de Bens Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), durante o período momesco, Pernambuco deverá movimentar cerca de R$ 263,7 milhões, equivalente a 3,2% do volume esperado para o Brasil.

Tradicionalmente, a festa ajuda a ampliar o potencial turístico e impulsiona micros e pequenos empreendedores, que consideram o Carnaval uma das principais fontes de rendimento no primeiro trimestre. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que serão abertas 511 mil vagas temporárias para o Carnaval, entre as atividades típicas do turismo, número que representa 2,1% da expectativa estimada para o Brasil.

A Prefeitura do Recife estima que, para este ano, cerca de 4 milhões de foliões e turistas circulem entre a capital pernambucana e a cidade de Olinda, durante os dias de Carnaval. Já a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE) estima uma ocupação de 90% em Recife e Olinda, além de 95% em Ipojuca, no período da folia de Momo, ainda que o brasileiro tenha sofrido com a alta de preços das passagens aéreas em 2022.

Serviços em alta durante o Carnaval

Entre os micros e pequenos negócios que tomam conta do período carnavalesco a Fecomércio destaca os segmentos de alimentação e bebidas, de embelezamento e cuidados pessoais – como perfumarias, cosméticos, maquiagem, penteado e manicure – de confecções – incluindo adereços e customização de vestuários.

No âmbito nacional, espera-se que alimentação deva gerar o maior faturamento entre as atividades, representando cerca de 44% do volume em 2023, seguido do transporte de passageiros (29%) e hospedagem (11%). Já no que diz respeito às vagas temporárias, as áreas de cozinha e limpeza, juntas, devem concentrar percentual relevante (41%) das oportunidades de ocupação.

