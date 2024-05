A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Pernambuco deve registrar céu nublado e chuvas moderadas no período da noite nesta quarta-feira (8) Há previsão de precipitações para Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Sul e Norte, além do Agreste e Sertão

A quarta-feira (8) deve ser de tempo nublado e com pancadas de chuva em todo o estado de Pernambuco. É o que prevê a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Há previsão de precipitações para Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Sul e Norte, além do Agreste e Sertão do Estado.

Na maior parte das regiões, as chuvas devem acontecer no período da noite, com intensidade moderada.

Nas últimas 24 horas, a capital pernambucana foi a cidade que mais choveu, registrando 36,2 milímetros, de acordo com o painel de monitoramento em tempo real da Apac, com dados até as 6h30.

Também tiveram chuvas expressivas Itapissuma, na RMR, que contabilizou 31,3 mm, e Goiana, na Mata Norte, que acumulou 30,58 mm.

Confira previsão do tempo para esta quarta-feira (8), segundo a Apac:

Região Metropolitana do Recife

Parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região no período da noite, com intensidade moderada. Máxima de 29° C e mínima de 22° C.



Mata Norte

Parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região no período da noite, com intensidade moderada. Máxima de 29° C e mínima de 22° C.

Mata Sul

Nublado, com chuva rápida em toda a região no período da noite, com intensidade moderada. Máxima de 29° C e mínima de 22° C.

Agreste

Nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região no período da noite, com intensidade moderada. Máxima de 28° C e mínima de 19° C.

Sertão

Nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região no período da noite, com intensidade moderada. Máxima de 32° C e mínima de 20° C.

