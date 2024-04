Pernambuco deve registrar chuva de fraca a moderada até domingo (14), aponta Apac; confira previsão

A- A+

Pernambuco deve registrar chuva de fraca a moderada até domingo (14). A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que prevê precipitações também para esta quarta-feira (10).

Segundo a meteorologista da Apac, Zilurdes Lopes, a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata do Estado devem registrar chuvas com maior intensidade ainda no período da manhã, reduzindo ao longo do dia.

"Esse sistema deve se deslocar no período da tarde e noite para as regiões do Agreste e Sertão, onde são esperadas chuvas com intensidade moderada", afirmou Zilurdes, que apontou chuva moderada para Fernando de Noronha no período da manhã e tarde.



A meteorologista da Apac informou que, no decorrer da semana, por enquanto, a tendência indica chuva de fraca a moderada até domingo (14). "Com chuva de intensidade menor do que ocorreu de ontem para hoje", destacou.

Nessa terça-feira (9), os maiores acumulados ocorreram nas cidades de São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande e Quipapá, na Mata Sul, que registraram, respectivamente, 127 milímetros, 94 mm e 83 mm. Na RMR, o município de Camaragibe acumulou 74 mm, já a capital pernambucana, 56 mm.

Devido às fortes chuvas, houve o aumento do nível do Rio Pirangi, em São Benedito do Sul, que atingiu a cota de alerta. Um aviso de possibilidade de inundação foi emitido pela Apac.

"Essa chuva foi devido ao transporte de umidade. A gente teve dois canais de umidade, um do sudeste do oceano e outro vindo da área da Zona de Convergência Intertropical. Do campo do vento, a gente tinha várias pertubações. Em altos níveis, a gente tem um sistema que chamamos de cavado. Ele ajuda a levantar essa umidade. Quando ela sobe, condensa e propicia a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, que causam pancadas de chuvas fortes. Esse cavado ajudou no transporte verticalmente desse vapor", explicou Zilurdes.

