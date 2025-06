A- A+

Chuva Pernambuco deve registrar chuvas de fracas a moderadas ao longo da semana; confira previsão da Apac Para a RMR, Matas Norte e Sul, esta segunda será de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva ao longo do dia

A semana deve ser de chuvas com intensidade de fraca a moderada em boa parte do estado de Pernambuco.

É o que indica a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que divulgou a previsão do tempo para esta segunda-feira (30) e as tendências de precipitação até o sábado (5).

Para a Região Metropolitana do Recife, Matas Norte e Sul, esta segunda será de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de fraca a moderada ao longo do dia.

Já para o Agreste e Sertão do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado, com chuva rápida e fraca ao longo do dia.

Além da previsão mais detalhada para esta segunda, a Apac também divulgou as tendências de precipitação até o sábado (5). Confira:

Segunda-feira (30)

Região Metropolitana - Fraca a moderada

Mata Norte - Fraca a moderada

Mata Sul - Fraca a moderada

Agreste - Fraca a moderada

Sertão - Fraca

Terça-feira (1º)

Região Metropolitana - Moderada

Mata Norte - Moderada

Mata Sul - Moderada

Agreste - Fraca

Sertão - Fraca

Quarta-feira (2)

Região Metropolitana - Fraca a moderada

Mata Norte - Fraca a moderada

Mata Sul - Fraca a moderada

Agreste - Fraca

Sertão - Sem Chuva

Quinta-feira (3)

Região Metropolitana - Fraca

Mata Norte - Fraca

Mata Sul - Fraca

Agreste - Fraca

Sertão - Sem Chuva

Sexta-feira (4)

Região Metropolitana - Fraca a moderada

Mata Norte - Fraca

Mata Sul - Fraca a moderada

Agreste - Fraca

Sertão - Sem Chuva

Sábado (5)

Região Metropolitana - Fraca

Mata Norte - Fraca

Mata Sul - Fraca a moderada

Agreste - Fraca

Sertão - Sem Chuva.

A Apac lembra que as tendências de chuvas para as regiões podem sofrer alterações e que os dados devem ser consultados diariamente no site e redes sociais da agência.



