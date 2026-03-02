Pernambuco deve registrar chuvas intensas nos próximos dias; confira tendência da Apac para a semana
Dados destacam chuvas todos os dias
Os próximos dias devem ser de chuvas com intensidade de fraca a forte em Pernambuco. A indicação é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que divulgou a tendência de precipitação da semana.
Os dados destacam chuvas todos os dias, sendo de fraca a moderada nesta segunda (2) e terça-feira (3) na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte e Sul. Para o Agreste, a previsão é de chuva moderada. Já para o Sertão, de moderada a forte.
A tendência muda na quarta (4), quando as chuvas devem diminuir na RMR e Mata Norte e Sul, e também nas demais regiões.
Já na quinta-feira (5), as precipitações se estendem de fraca a moderada para a maior parte do estado e seguem reduzindo na sexta (6), quando estão previstas chuvas fracas.
Confira previsão da Apac para esta segunda-feira (2) e tendência de precipitação para os próximos dias em Pernambuco:
Segunda-feira (2)
Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;
Mata Norte - Fraca a moderada;
Mata Sul - Fraca a moderada;
Agreste - Moderada;
Sertão de Pernambuco - Moderada a forte;
Sertão de São Francisco - Moderada a forte.
Terça-feira (3)
Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;
Mata Norte - Fraca a moderada;
Mata Sul - Fraca a moderada;
Agreste - Moderada;
Sertão de Pernambuco - Moderada a forte;
Sertão de São Francisco - Moderada a forte.
Quarta-feira (4)
Região Metropolitana do Recife - Fraca;
Mata Norte - Fraca;
Mata Sul - Fraca;
Agreste - Fraca a moderada;
Sertão de Pernambuco - Moderada;
Sertão de São Francisco - Moderada
Quinta-feira (5)
Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;
Mata Norte - Fraca a moderada;
Mata Sul - Fraca a moderada;
Agreste - Fraca a moderada;
Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada;
Sertão de São Francisco - Moderada.
Sexta-feira (6)
Região Metropolitana do Recife - Fraca;
Mata Norte - Fraca;
Mata Sul - Fraca;
Agreste - Fraca;
Sertão de Pernambuco - Fraca;
Sertão de São Francisco - Fraca.