Os próximos dias devem ser de chuvas com intensidade de fraca a forte em Pernambuco. A indicação é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que divulgou a tendência de precipitação da semana.

Os dados destacam chuvas todos os dias, sendo de fraca a moderada nesta segunda (2) e terça-feira (3) na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte e Sul. Para o Agreste, a previsão é de chuva moderada. Já para o Sertão, de moderada a forte.

A tendência muda na quarta (4), quando as chuvas devem diminuir na RMR e Mata Norte e Sul, e também nas demais regiões.

Já na quinta-feira (5), as precipitações se estendem de fraca a moderada para a maior parte do estado e seguem reduzindo na sexta (6), quando estão previstas chuvas fracas.

Confira previsão da Apac para esta segunda-feira (2) e tendência de precipitação para os próximos dias em Pernambuco:

Segunda-feira (2)

Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;

Mata Norte - Fraca a moderada;

Mata Sul - Fraca a moderada;

Agreste - Moderada;

Sertão de Pernambuco - Moderada a forte;

Sertão de São Francisco - Moderada a forte.

Terça-feira (3)

Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;

Mata Norte - Fraca a moderada;

Mata Sul - Fraca a moderada;

Agreste - Moderada;

Sertão de Pernambuco - Moderada a forte;

Sertão de São Francisco - Moderada a forte.

Quarta-feira (4)

Região Metropolitana do Recife - Fraca;

Mata Norte - Fraca;

Mata Sul - Fraca;

Agreste - Fraca a moderada;

Sertão de Pernambuco - Moderada;

Sertão de São Francisco - Moderada

Quinta-feira (5)

Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;

Mata Norte - Fraca a moderada;

Mata Sul - Fraca a moderada;

Agreste - Fraca a moderada;

Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada;

Sertão de São Francisco - Moderada.

Sexta-feira (6)

Região Metropolitana do Recife - Fraca;

Mata Norte - Fraca;

Mata Sul - Fraca;

Agreste - Fraca;

Sertão de Pernambuco - Fraca;

Sertão de São Francisco - Fraca.

