Pernambuco deve ter chuva e registrar temperatura mínima de até 15° C nesta segunda (28); saiba onde

A segunda-feira (28) começou com chuvas e deve ser de baixas temperaturas na maior parte de Pernambuco.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o dia será predominantemente nublado em todo o estado.

Precipitações de fracas a moderadas devem atingir a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul.

Já no Sertão e Agreste, há previsão de chuva rápida e fraca ao longo do dia. As duas regiões, inclusive, devem registrar baixas temperaturas, com mínimas de 15° C e 16° C, respectivamente.

Na RMR, a mínima nesta segunda-feira (28), de acordo com a Apac, deve ser de 21° C.

Confira previsão do tempo em Pernambuco nesta segunda-feira (28), segundo a Apac:

Região Metropolitana do Recife - Tempo parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. Máxima de 30° C e mínima de 21° C.

Mata Norte - Parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. Máxima de 28° C e mínima de 19° C.

Mata Sul - Parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. Máxima de 27° C e mínima de 18° C.

Agreste - Céu nublado a parcialmente nublado, com chuva rápida e fraca ao longo do dia. Máxima de 26° C e mínima de 16° C.

Sertão - Tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva rápida e fraca ao longo do dia. Máxima de 31° C e mínima de 15° C.

