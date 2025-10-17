A- A+

Saúde Pernambuco mobiliza Dia D de multivacinação neste sábado (18); confira locais na RMR Ao todo, 20 imunizantes serão oferecidos à população, que poderá se proteger de doenças como sarampo, poliomielite, HPV, febre amarela, dengue, Covid-19 e influenza

A Campanha Nacional de Vacinação chega ao Dia D neste sábado (18). Promovido pelo Ministério da Saúde, a iniciativa busca avaliar e atualizar as cadernetas de vacinação, tendo como público-alvo crianças a partir de seis meses e adolescentes até 15 anos.

Em Pernambuco, haverá 2 mil salas e pontos de vacinação distribuídos por todos os municípios, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Ao todo, 20 imunizantes serão oferecidos à população, que poderá se proteger de doenças como sarampo, poliomielite, HPV, febre amarela, dengue, Covid-19 e influenza.

Pais, mães ou responsáveis pelas crianças e adolescentes podem buscar as salas e postos com o cartão de vacinação, CPF e Cartão Nacional de Saúde para análise do profissional de saúde e atualização da situação vacinal.

Confira os principais pontos de vacinação do Recife e de outras cidades da Região Metropolitana.

Recife

No Recife, serão oferecidos 17 tipos de vacina em 174 postos de saúde do município. O objetivo é que a meta de 95% para a maioria dos imunizantes seja alcançada pela iniciativa.

A abertura oficial do Dia D será no Parque da Tamarineira, às 8h, além de outras ações que acontecerão simultaneamente em todos os oito distritos sanitários da cidade, das 8h às 17h.

Ao todo, 151 salas de vacinação, 20 postos volantes e três centros de vacinação estarão disponíveis ao público.

Confira todos os pontos de vacinação neste link.

Olinda

Em Olinda, 26 unidades da atenção básica, cinco policlínicas, além do Shopping Patteo estarão funcionando como pontos de vacinação.

Nas unidades da rede de Atenção Básica e Policlínicas, a vacinação acontecerá das 8h às 16h. Já no shopping, a vacinação será realizada no piso L2 e o atendimento vai das 9h às 16h.

Paulista

Paulista disponibilizará 38 unidades de saúde do município, entre postos, policlínicas e um ponto descentralizado no Shopping North Way, localizado no Piso L1.

O atendimento será realizado das 9h às 16h, exceto nas Unidades de Saúde da Família Chã da Mangabeira e Rural II, que funcionarão das 9h às 14h.

Confira todos os pontos de vacinação neste link.

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, mais de 50 unidades de saúde estarão mobilizadas, das das 8h às 16h.

O Shopping Guararapes também será um dos pontos de vacinação no município. A imunização ocorrerá das 9h às 16h.

A lista completa de unidades pode ser conferida no site "De olho na Consulta Jaboatão".







