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FormaSUS Pernambuco divulga abertura de 273 bolsas integrais em cursos de níveis técnico e superior em saúde Podem concorrer estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou em instituições privadas na condição de bolsistas integrais

Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou em instituições privadas de Pernambuco na condição de bolsistas integrais podem concorrer a uma das 273 bolsas em cursos técnicos e de nível superior na área da saúde. Entre as opções estão Medicina, Enfermagem, Odontologia, Radiologia e Farmácia.

As oportunidades são ofertadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), por meio do Programa de Formação do Sistema Único de Saúde (FormaSUS), e buscam fortalecer a formação de profissionais voltados para a atuação no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a pasta, das 273 bolsas integrais, 91 são para cursos de nível superior em 21 instituições de ensino, enquanto as demais 182 são para formações técnicas em 46 unidades de ensino localizadas em 24 municípios pernambucanos.

Confira lista de cursos e vagas:

Nível superior

Enfermagem (31 vagas);

Farmácia (2);

Fisioterapia (10);

Medicina (43);

Nutrição (2);

Biomedicina (1);

Odontologia (2).

Nível técnico

Enfermagem (168 vagas);

Radiologia (9);

Farmácia (3);

Análises clínicas (2).

Inscrições

Para os cursos de nível superior, as inscrições começam na quarta-feira (3) e seguem até 17 de junho. Já para os cursos técnicos, o período é de 9 a 23 de junho. Nos dois casos, o processo deve ser realizado exclusivamente pela página oficial do programa na internet.

Requisitos e seleção

Para participar, é necessário ter cursado todos os anos do ensino médio em escola pública, ou na condição de bolsista integral em unidade de ensino privada.

Também é preciso ter feito pelo menos a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos serão classificados a partir da avaliação das documentações enviadas e da média das notas obtidas no Enem.

Dois editais com todos os critérios estão previstos para serem divulgados no site do programa, sendo o de cursos superiores até a próxima terça-feira (2), e o de formações técnicas até o dia 8 de junho.



A SES-PE informou que as aulas terão início no segundo semestre de 2026, conforme os calendários acadêmicos das instituições participantes.

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